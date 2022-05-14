"Большая катастрофа": в КНДР от Covid-19 скончался еще 21 человек

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал первую вспышку Covid-19 в стране "большой катастрофой", поскольку появились сообщения о еще 21 смерти от заболевания. Об этом пишет The Guardian.

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Государственные СМИ КНДР сообщают, что в пятницу симптомы лихорадки были выявлены у 174 440 человек, но страна пытается замедлить распространения коронавируса среди непривитого населения.

По состоянию на субботу, 14 мая, от Covid-19 в Северной Корее умерли 27 человек, у 524 440 жителей выявлены симптомы лихорадки. Как сообщают местные СМИ, на карантине находятся 280 810 человек.

Государственные издания не уточнили, сколько конкретно случаев лихорадки были подтверждены как случаи Covid-19.

Во время встречи по антивирусным стратегиям в субботу, 14 мая, северокорейский лидер назвал вспышку Covid-19 исторически "огромным сбоем" и призвал к единству между правительством и народом, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.

На встрече обсуждались "оперативная раздача экстренных медикаментов" и внедрение "научной тактики лечения и методов лечения для разных пациентов, в том числе с особенностями", сообщает KCNA.

Как заявил Ким Чен Ын, он "верит, что мы сможем победить это злое инфекционное заболевание в кратчайшие сроки", говорится в отчете.

В стране в четверг, 12 мая, был введен общегосударственный локдаун после подтверждения первых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

Северокорейский лидер сказал, что страна последует китайской модели предотвращения вирусов.

"Мы должны извлечь уроки из опыта и плодотворных достижений Коммунистической партии Китая и его народа в предотвращении распространения вируса", — отметил он.

По мнению экспертов, неспособность контролировать распространение коронавируса может иметь разрушительные последствия в Северной Корее, учитывая плохую систему здравоохранения и тот факт, что 26 миллионов северокорейцев в основном не вакцинированы.