Больше не Нур-Султан. Казахстан вернул столице страны название Астана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о возвращении столице Казахстана Нур-Султану названия Астана. В субботу он же подписал одобренные конституционным советом поправки в законодательство, сделавшие переименование возможным.

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"Переименовать город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан в город Астану — столицу Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", — говорится в документе, опубликованном на сайте Токаева.

Группа казахстанских депутатов "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) выступила с инициативой вернуть городу старое название в начале сентября. Парламентарии сочли неправильным, что "при жизни человека [то есть Нурсултана Назарбаева] его именем называется город".

В минувший вторник предложение депутатов с согласия главы государства принял к рассмотрению конституционный совет, в который входит и сам Назарбаев.

Конституционный совет поправки одобрил, а 15 сентября новое название утвердил астанинский городской совет.

Токаев также подписал более существенные изменения в казахстанскую конституцию — они увеличивают президентский срок до семи лет и вводят запрет для глав государства избираться больше одного раза.

Нур-Султан был далеко не единственным объектом в Казахстане, названным в честь Назарбаева.

Таких объектов достаточно: это парки в Алма-Ате и Актобе, международный аэропорт Астаны, нефтегазовое месторождение, орден, университет и даже пик на северном склоне тянь-шаньского хребта. Все, кроме столицы, по-прежнему названо в честь первого президента.

С инициативой о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь отходившего от власти Назарбаева выступил в 2019 году тоже Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаев — первый президент независимого Казахстана, он правил с 1989 года. Оставляя должность, он сохранил за собой три важных поста, а столица Астана была переименована в его честь в Нур-Султан (что также значит "светлый правитель").

Однако после беспорядков со стрельбой, разразившихся в Казахстане в начале года и унесших десятки жизней, Токаев назначил себя вместо Назарбаева главой Совета безопасности. После этого Назарбаев потерял и все остальные посты, сохранив только формальный титул "отца нации".

Одновременно близкие Назарбаева начали подавать в отставку с важных постов в госкорпорациях и правительстве Казахстана. Свои должности потеряли множество его близких и дальних родственников.

Где сейчас находятся дети Назарбаева, неизвестно. Они не появлялись на публике с конца декабря.