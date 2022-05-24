"Больше не с нами, он против нас". Песков об отставке советника миссии России при ООН в Женеве

В Кремле не знакомы с письмом советника миссии России при ООН в Женеве Бориса Бондарева, который накануне подал в отставку и выступил против войны с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Новая газета. Европа.
"Это, наверное, если он был сотрудником министерства иностранных дел, вопрос МИДа. Но здесь можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас.
Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", — сказал Песков (цитата по радио "Маяк").
Бондарев 23 мая заявил, что война, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным против Украины, это не только преступление против украинского народа, но и самое тяжкое преступление против народа России.
"За двадцать лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", — добавил он. Бондарев выразил мнение, что одна из целей людей, развязавших войну, — остаться у власти навсегда, ради чего они готовы пожертвовать столькими жизнями, сколько для этого потребуется.
Борис Бондарев — дипломатический советник, который занимался ролью России на конференции по разоружению в Женеве после службы в Камбодже и Монголии. Он работал в российской миссии в Женеве с 2019 года, в системе МИД РФ он проработал 20 лет.