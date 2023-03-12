Бомбардировщик США B-52 пролетел в 200 км от Санкт-Петербурга

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США пролетел вдоль северо-западных границ России примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга, сообщает агентство LETA со ссылкой на "Радио Свобода".

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По данным сайта Flightradar24, полет В-52 был совершен в субботу вечером, 11 марта, в районе Финского залива. Американский бомбардировщик сопровождали польские истребители.

Самолет вылетел из аэропорта в Польше, пролетел над Балтийским морем, а в районе эстонского острова Хийумаа повернул в сторону Санкт-Петербурга. Около российского острова Гогланд в Финском заливе, бомбардировщик снова изменил курс, после чего пролетел над странами Балтии и направился в сторону Великобритании.

РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24 сообщает, что американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил маневр над Балтийским морем в 200 км от Санкт-Петербурга.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Твиттере, что бомбардировщик сопровождали польские истребители и добавил, что полет В-52 является "важным элементом учений по оперативной совместимости".

"Радио Свобода" информирует, что когда бомбардировщики НАТО приближаются к границам России, его обычно сопровождают российские истребители. Но в этот раз ничего подобного не было.

Как пояснили российской газете "Московский комсомолец" в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ, дежурные силы ПВО поднялись бы в воздух, если бы B-52 прилетел "критически близко к границе".

Руководитель Финского института международных отношений Мика Аалтола считает, что полет бомбардировщика над Финским заливом является четким сигналом для России.

"Полет американского B-52 над Финским заливом посылает четкий сигнал. Финский залив - одна из самых стратегически важных ниш в Европе, где Россия активизировала свою деятельность, например, на острове Гогланд. Таким образом, de facto приглядывают за союзниками и посылают ответный сигнал", - так написал Аалтола в Twitter.

Аалтола добавил, что Россия активизировала провокационные действия от Аляски до Арктики и что разворот бомбардировщика ВВС США в Финском заливе в районе Гогланда является ответом США на действия России.

Ранее финское издание Yle сообщило, что деятельность России на Гогланде стала более активной с 2014 года. В частности, на острове в Финском заливе увеличилось количество учений сил специального назначения и стали чаще проходить учения по высадке парашютного десанта.