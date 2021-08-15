Борис Джонсон: Афганистан не должен стать рассадником терроризма
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал другие страны не признавать "Талибан" законной властью Афганистана, добавив, что в стране, вероятно, вскоре сменится руководство.

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"Мы не хотим, чтобы кто-то признавал "Талибан," — сказал британский премьер, призвав западные страны вместе влиять на ситуацию в стране через международные механизмы.

"Мы хотим, насколько это возможно, добиться, чтобы единомышленники заняли общую позицию, чтобы мы могли сделать все, что в наших силах, чтобы Афганистан снова не превратился в рассадник терроризма", — добавил Джонсон.

По информации источников Ассошиэйтед пресс, талибы планируют провозгласить Афганистан "исламским эмиратом".

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов ранее сказал агентству РИА Новости, что Россия пока не признает талибов законной властью в Афганистане, но готова работать с переходным правительством.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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