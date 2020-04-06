Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

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Самочувствие премьер-министра Великобритании ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его поближе к аппаратам искусственного дыхания.

На время болезни Джонсона исполнять обязанности главы правительства будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

О болезни 55-летнего Джонсона стало известно 27 марта. У политика наблюдались лёгкие симптомы COVID-19. Девять дней он находился дома на карантине, а потом, поскольку симптомы не исчезали, его госпитализировали для обследования в больницу Святого Фомы.

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