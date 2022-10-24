Борис Джонсон считает неправильным бороться за пост премьера

Борис Джонсон, ушедший в отставку с поста премьер-министра Великобритании в июле 2022 года, официально сообщил о том, что отказывается вновь выдвигать свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии и следовательно, главы правительства. Заявление бывшего премьера страны опубликовали в воскресенье, 23 октября, агентство Reuters и другие СМИ.

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Разговоры о возможном возвращении Джонсона в должность стали распространяться после неожиданной отставки Лиз Трасс и его прилета в Лондон экономклассом из отпуска. Но хотя, по заверениям Джонсона, он "ошеломлен количеством людей, которые предложили еще раз побороться за место лидера Консервативной партии", экс-премьер не хочет тратить ресурсы страны и общественности на очередные выборы.

Такая кампания стала бы "еще одним катастрофическим отвлечением внимания как раз тогда, когда правительство должно сосредоточиться на экономическом давлении", с которым столкнулась страна, указывает политик. По словам Джонсона, 102 члена Консервативной партии высказались за его возвращение, что позволяет ему участвовать в выборах, но он уступает эту возможность соратникам.

Риши Сунак может стать единственным кандидатом

Джонсон заявил, что может принять участие в парламентских выборах в 2024 году, но от участия в текущей борьбе отказывается, так как "пришел к выводу, что это было бы просто неправильно", поскольку это лишает парламент единства. Он пообещал поддержать кандидата, который вскоре должен занять пост премьера. Это может быть бывший министр финансов Риши Сунак или глава Палаты общин Пенни Мордонт, которые ранее выдвинули свои кандидатуры.

BBC отмечает, что Сунак с большой вероятностью займет опустевшее кресло председателя Консервативной партии без какой-либо борьбы — его кандидатура набрала голоса как минимум 157 депутатов, в то время как Мордонт ранее публично поддержали лишь 25 человек.

Согласно регламенту выборов лидера правящей партии в Британии, на эту должность могут претендовать лишь те, кто набрал более 100 голосов поддержки однопартийцев. В случае текущей кампании это должно произойти не позднее 14.00 24 октября, и Мордонт может попросту не успеть преодолеть требуемый барьер.

Лиз Трасс — самый недолговечный глава британского правительства

Летом Трасс одержала верх во внутрипартийной борьбе консерваторов, благодаря тому что была любимицей правового крыла партии — среди прочего, она обошла и Сунака, которого критиковали за "отдаленность от народа" даже больше, чем Джонсона.

Недовольство новой "железной леди" среди ее коллег начало резко расти, когда она воплотила в жизнь радикальные рыночные идеи, с которыми заступила на должность. За короткий период ей пришлось уволить двух своих близких сторонников — министра финансов и внутренних дел. Как предполагается, это произошло из-за неудачных решений в политике Трасс, которые она пыталась нивелировать отчаянными альтернативными шагами. Еще 19 октября она заявляла о том, что "не собирается сдаваться", но уже на следующий день объявила об отставке.