Борис Джонсон вылечился после заражения коронавирусом

Последний анализ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным. Об этом сообщил в понедельник представитель главы правительства Соединенного Королевства.

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Накануне Джонсон был выписан из лондонской больницы, где провел неделю с коронавирусной инфекцией, в том числе несколько дней - в отделении интенсивной терапии. После выписки Джонсон записал видеообращение, в котором рассказал, что его жизнь была под угрозой, затем отправился восстанавливать здоровье в загородную резиденцию Чекерс под Лондоном.

"Мне сказали, что это стандартная процедура в больнице. И результат оказался отрицательным", - приводит заявление представителя премьер-министра газета The Daily Telegraph.

Он сообщил, что приоритет премьер-министра в настоящий момент заключается в полном восстановлении от последствий болезни, не назвав точной даты возвращения главы правительства к работе. "Он был выписан из больницы лишь вчера, и любые решения, которые он будет делать по поводу момента своего возвращения на правительственную работу, будут основываться на рекомендациях его команды врачей", - цитирует газета сотрудника Даунинг-стрит. "Он концентрируется на восстановлении и в настоящий момент не выполняет правительственную работу", - сказал представитель Джонсона.

Он также подтвердил публикации СМИ о том, что у кабинета министров есть время до четверга, чтобы определиться с целесообразностью продления карантина, введенного в стране 23 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее The Daily Telegraph информировала о том, что это решение будет принято 16 апреля. В настоящий момент обязанности Джонсона выполняет глава МИД Доминик Рааб.

По данным, опубликованным британским Минздравом 12 апреля, у почти 85 тыс. человек в стране подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов превысило 10 тыс.