Борис Джонсон выписан из больницы

Врачи не рекомендовали премьеру Великобритании сразу приступать к работе. До полного выздоровления от пневмонии Covid-19 он останется в резиденции Чекерс под Лондоном.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заболевший атипичной пневмонией Covid-19 после заражения коронавирусом, выписан из больницы. Об этом сообщил представитель британского правительства в воскресенье, 12 апреля, отметив, что премьер очень благодарен персоналу госпиталя Святого Томаса, где он находился на лечении.

Джонсону не рекомендовано сразу приступать к работе, он продолжит выздоровление в загородной резиденции Чекерс под Лондоном. Накануне политик распространил заявление, в котором лично поблагодарил медперсонал клиники, которому он, по собственным словам, "обязан жизнью".

55-летний британский премьер в конце марта сделал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Политик был госпитализирован 5 апреля, так как симптомы за полторы недели так и не исчезли.

На следующий день его состояние ухудшилось настолько, что больного перевели в отделение интенсивной терапии. Там Джонсон получал кислородную поддержку, но его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. 9 апреля премьер был переведен в обычную палату.