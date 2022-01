Боррель: Нет безопасности в Европе без безопасности Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен, что "нет безопасности в Европе без безопасности Украины". Об этом глава европейского внешнеполитического ведомства заявил в среду, 5 января, после посещения линии разграничения в Луганской области Украины.

При этом, по словам Борреля, безопасность в Европе и безопасность в Украине прежде всего касается украинцев и европейцев. "Хотят они этого или нет (Россия. — Ред.), вести с нами переговоры им придется", — приводит слова политика агентство dpa.

"Мы видим сейчас не только необычное наращивание войск вдоль украинской границы, также было представлено два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но мы больше не живем во времена Ялты. Разграничение сфер влияния — это уже не вопрос 2021-2022 годов", — указал политик, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Боррель подчеркнул, что любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену. При этом, по его словам, ЕС координирует свои позиции с НАТО и другими партнерами-единомышленниками ради деэскалации и полной имплементации минских соглашений. Документ, принятый странами-участницами нормандского формата — Россией, Украиной, Францией и ФРГ — считается основой политического урегулирования конфликта в Донбассе.

