Боррель: Нет безопасности в Европе без безопасности Украины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен, что "нет безопасности в Европе без безопасности Украины". Об этом глава европейского внешнеполитического ведомства заявил в среду, 5 января, после посещения линии разграничения в Луганской области Украины.

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При этом, по словам Борреля, безопасность в Европе и безопасность в Украине прежде всего касается украинцев и европейцев. "Хотят они этого или нет (Россия. — Ред.), вести с нами переговоры им придется", — приводит слова политика агентство dpa.

"Мы видим сейчас не только необычное наращивание войск вдоль украинской границы, также было представлено два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но мы больше не живем во времена Ялты. Разграничение сфер влияния — это уже не вопрос 2021-2022 годов", — указал политик, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Боррель подчеркнул, что любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену. При этом, по его словам, ЕС координирует свои позиции с НАТО и другими партнерами-единомышленниками ради деэскалации и полной имплементации минских соглашений. Документ, принятый странами-участницами нормандского формата — Россией, Украиной, Францией и ФРГ — считается основой политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Ради поддержки Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель стал первым главой европейской дипломатии, посетившим Донбасс с 2014 года после начала военного конфликта между украинскими правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами.

Как написал в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, визит Борреля является знаком "единства Украины и ЕС перед лицом возросших российских угроз".

После посещения линии разграничения Боррель проведет в Киеве переговоры с представителями украинского правительства.

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