Боррель объявил о подействующих на народ Белоруссии санкциях Евросоюза
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Новые санкции ЕС против Белоруссии коренным образом отличаются от предыдущих. Если раньше они были индивидуальными, то теперь удар направлен на экономику, в первую очередь экспорт, что скажется на жизни обычных людей в Белоруссии.

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Новые санкции Евросоюза против Белоруссии, которые сейчас разрабатываются, будут в корне отличаться от предыдущих, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге. Трансляция заседания велась на сайте Европейского совета.

Если прежние санкции были в основном индивидуальные, то подготовленные сейчас сильно ударят по важнейшим секторам экономики Белоруссии и в первую очередь по экспорту, пообещал Боррель. В санкционный список планируется внести 86 физических и юридических лиц, уточнил он.

"Обычно мы ограничиваемся индивидуальными ограничительными мерами. Это объясняется тем, что экономические санкции затрагивают население, а мы пытаемся не наносить ущерб людям, которые ни в чем не виноваты. Но наступает момент, когда необходимо принимать более жесткие меры, которые, к сожалению, затронут и население, поскольку белорусские власти не меняют свое поведение, в стране более 500 политических заключенных. Мы были свидетелями страшных спектаклей: похищение журналистов, якобы признания перед телевизионными камерами. Поэтому мы должны использовать все доступные меры", — пояснил Боррель.

Он выразил надежду, что министры иностранных дел стран ЕС будут едины и поддержат разработанные в рабочих группах предложения. Окончательно они должны быть утверждены на саммите глав стран Евросоюза.

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