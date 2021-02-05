Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Россию с успешным завершением испытаний вакцины "Спутник V" и выразил надежду, что она будет сертифицирована в Евросоюзе.

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"Я взял слово, чтобы поздравить Россию с успехом этого предприятия. Это полезно для всего человечества, это означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией. Я был рад прочитать научный отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet в отношении российской вакцины, ее эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза", - сказал Боррель на пресс-конференции в пятницу.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ходе III фазы исследований составила 91,6%.

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Интерфакс

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Source

Интерфакс

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Коронавирус Вакцинация
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