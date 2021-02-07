Боррель после возвращения из Москвы заговорил о санкциях
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Главы европейских МИДов в ходе предстоящей 22 февраля встречи могут принять решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека. Об этом в своем блоге заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Мы обсудим эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как и всегда, именно страны — участницы [Евросоюза] должны принять решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции", — написал Боррель.

Он напомнил, что в декабре прошлого года ЕС утвердил новый режим персональных санкций, который предполагает введение ограничений за нарушение прав человека.

Такое заявление Боррель сделал после возвращения из Москвы, где он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам главы европейской дипломатии, эта встреча показала, что "Россия все больше отделяется от Европы". "Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях", — написал он.

По словам Борреля, из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального отношения Москвы и Брюсселя опустились до самого низкого за долгие годы уровня. Евросоюз крайне озабочен "внутренней ситуацией в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека", отметил он. Глава дипломатии ЕС напомнил об обязательствах России, которые она приняла на себя в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. По его словам, то, что Евросоюз принуждает Москву их исполнять, не является вмешательством.

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