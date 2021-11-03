Бразилец прыгнул в воду, спасаясь от пчел. Но его съели пираньи
Foto: AFP/Scanpix

30-летний мужчина в бразильском штате Минас-Жерайс был съеден пираньями, спасаясь от пчелиного роя.

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Инцидент произошел на озере неподалеку от фермы в муниципалитете Бразиландия-ди-Минас.

Трое друзей ловили в озере рыбу, когда внезапно появился рой пчел. Мужчины испугались и прыгнули в озеро, чтобы спастись.

Двое из них благополучно поплыли, а третий начал тонуть. К сожалению, друзья не смогли ему помочь.

Двое спасшихся сообщили о произошедшем пожарным, которые вскоре нашли тело в четырех метрах от берега. Прежде чем извлечь его, они спросили у местных, есть ли в озере хищные рыбы, и оказалось, что там много пираний.

После того как тело вытащили из озера, оказалось, что рыбы сильно его повредили — пираньи съели правую часть лица и мясо с других частей тела.

Расследование должно установить, от чего именно скончался мужчина — от укусов пираний или утопления. Тело вернули родственникам для похорон.

Пиранья — небольшая плотоядная рыба с большим ртом и множеством зубов. Ее нижняя челюсть чуть выдвинута вперед, зубы загнуты назад. Как правило, эти рыбы передвигаются большими стаями.

В основном они водятся в южном полушарии, однако в 2009 году тушку пираньи обнаружили в реке Девон на юго-западе Англии.

Нападение пираний на человека со смертельным исходом — большая редкость, но они все же случаются. В 2015 году рыбы предположительно загрызли шестилетнюю девочку в Бразилии. Двумя годами раньше рыбы массово атаковали купавшихся аргентинцев, откусывая им фаланги пальцев.

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BBC News Русская служба:

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