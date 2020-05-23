Бразилия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Южная Америка, по оценке ВОЗ, превращается в новый эпицентр пандемии коронавируса. А самая пострадавшая страна — Бразилия.

Бразилия, обогнав Россию, заняла второе место в мире по числу заражений коронавирусом. По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, по состоянию на ночь на субботу, 23 мая, в Бразилии зафиксировано 330 890 заражений, тогда как в России 326 448. За последние сутки в Бразилии зафиксировано 20 803 новых заражения, что является рекордным показателем для этой страны за все время пандемии. За это время от последствий заражения погибли 1001 человек, а всего с начала пандемии — 21 048.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в пятницу назвал Южную Америку "новым эпицентром заболевания", а Бразилию "наиболее пострадавшей страной". Райан обратил особое внимание на регион Амазонии, где плотность заражения и смертность от COVID-19 являются самыми высокими в стране. Во многих регионах Бразилии как система здравоохранения, так и система ритуальных услуг находятся на грани коллапса.

Между тем в Бразилии в 2020 году из-за пандемии COVID-19 ожидается рекордный рост государственного долга (до 93,5 процента ВВП) и самое глубокое падение внутреннего валового продукта за всю историю наблюдений с 1900 года (по меньшей мере, 4,7 процента ВВП). При этом, как сообщает агентство AFP, реальное число зараженных в латиноамериканской стране может быть выше в 15 раз из-за относительно малого числа проводимых тестов.

Президент Бразилии игнорирует рекомендации ВОЗ

Ситуация осложняется тем, что президент страны Жаир Болсонару сознательно игнорирует рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и собственного Минздрава, которые призывают граждан придерживаться правил социального дистанцирования. Он называет коронавирус всего лишь "легким гриппом" и резко критикует губернаторов, ограничивших общественную жизнь в своих регионах.

Болсонару неоднократно заявлял, что введение карантинных мер не по силам для экономики Бразилии. В конфликте вокруг мер по борьбе с новым коронавирусом Болсонару 16 мая лишился уже второго министра здравоохранения за один месяц.