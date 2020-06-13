Бразилия вышла на второе место в мире по числу смертей от коронавируса

Бразилия вышла на второе место в мире по числу умерших от коронавируса. Страна опередила Великобританию и теперь по этому показателю уступает только Соединенным Штатам.

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Жертвами коронавирусной инфекции в Бразилии стали 41 828 человек, занимавшая ранее вторую строчку Великобритания с 41 566 умершими от Covid-19 опустилась на третье место, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Первое место по числу смертей, связанных с коронавирусом, по-прежнему занимают США, где от коронавирусной инфекции скончались 114 613 человек.

По числу выявленных случаев заражения Бразилия на втором месте (828 810 инфицированных), на первом — США (2 044 572), на третьем — Россия (511 423 — данные оперштаба).

Во всем мире коронавирусом заразились 7 620 750 человек, 424 775 заболевших скончались.