Бразильские сенаторы выдвинули обвинения против президента из-за Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Комиссия Сената Бразилии проголосовала за выдвижение обвинений против президента страны Жаира Болсонару из-за его политики в отношении коронавируса. Семеро из 11 членов комиссии во вторник, 26 октября, рекомендовали обвинить Болсонару в преступлениях против человечности. Сенаторы также потребовали выдвинуть официальные обвинения против 77 других лиц, в том числе нескольких министров и трех сыновей Болсонару.

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В обнародованном еще на прошлой неделе отчете комиссии Сената по результатам полугодового расследования утверждается, что правительство Болснару в борьбе с пандемией коронавируса "действовало медленно и намеренно подвергало население реальному риску массовой инфекции".

Последствия рекомендации сенаторов

Отчет объемом в 1200 страниц будет передан в прокуратуру. Болсонару, однако, может не опасаться юридических последствий, поскольку его поддерживает генеральный прокурор Бразилии Аугусто Арас. По всей видимости, президенту не грозит и процедура импичмента в парламенте, поскольку он располагает в Национальном конгрессе достаточной поддержкой, чтобы воспрепятствовать этому.

Тем не менее рекомендация сенаторов может повредить Жаиру Болсонару в политическом плане. В предстоящем году в Бразилии пройдут президентские выборы. Согласно опросам, Болсонару ожидает сокрушительное поражение бывшему социалистическому главе государства Луису Инасио Лула да Силве.

Третье место в мире по заражаемости

Болсонару отрицает всякую ответственность за кризисную ситуацию с коронавирусом. "Мы знаем, что мы абсолютно ни в чем не виноваты. Мы знаем, что мы с самого начала действовали правильно", — заявил он на прошлой неделе.

Бразилия занимает третье место в мире по количеству заражений коронавирусом (21 748 984 зарегистрированных случая), уступая лишь США и Индии, и второе место после США по смертности от "ковида" (606 293 летальных исхода).

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус пандемия Covid-19 Бразилия
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