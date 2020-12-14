Британцев призвали не скупать товары на случай Brexit без сделки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британский консорциум ритейлеров (BRC) призывал жителей страны не скупать массово потребительские товары на фоне возможного окончательного выхода страны из ЕС без соглашения, сообщает издание The Independent.

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"Торговые организации делают все возможное, чтобы подготовиться к непредвиденным обстоятельствам: увеличивают запасы консервов, туалетной бумаги и прочих продуктов длительного хранения, чтобы был существенный запас необходимых товаров", - цитирует издание слова исполнительного директора BRC Хелен Дикинсон.

"Несмотря на то, что никакая подготовка торговых организаций не может полностью предотвратить проблемы, у жителей нет необходимости покупать больше продовольственных продуктов, чем обычно, поскольку основное воздействие (из-за Brexit - ИФ) затронет импортные свежие продукты, такие как фрукты и овощи, которые нельзя хранить в течение длительного времени", - подчеркнула Дикинсон.

По ее словам, "очень сложно быть готовым" к выходу Великобритании из ЕС, поскольку никто до конца не знает, в каких именно сферах деятельности страну ждут изменения.

The Independent отмечает, что Brexit без заключения соглашения приведет к тому, что Великобритания столкнется с пошлинами на продовольствие в размере 3 млрд фунтов стерлингов и повышением цен в 2021 году.

Дикинсон предупредила, что именно общественность "заплатит цену" за неспособность Лондона и Брюсселя договориться. Она отметила, что ради бизнеса и потребителей заключить сделку необходимо. Производителей пищевых продуктов также предупредили, что в первом квартале 2021 года может возникнуть дефицит овощей.

"Финансовое положение многих людей и так напряженное из-за экономического влияния коронавируса, население вряд ли может позволить себе существенный рост цен на продовольствие. Ради покупателей и предприятий по всей Великобритании нам нужно заключить сделку в следующие три недели", - заявила Дикинсон.

Магазины сделают запасы

13 декабря газета The Sunday Times сообщала, что правительство Великобритании предупредило супермаркеты о необходимости создать запасы продовольствия на фоне возможного выхода из Евросоюза без соглашения, поскольку переговоры с ЕС находятся в тупике.

В частности, власти из опасений, что Brexit без соглашения может вызвать дефицит и ажиотажный спрос на продукты питания, медикаменты и другие жизненно важные товары, потребовали от поставщиков создать запасы, которых должно хватить на шесть недель, и обеспечить условиях их хранения. В первую очередь это касается лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин.

Сложности в переговорах

В воскресенье британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудили ситуацию с переговорами по Brexit. В совместном заявлении по итогам разговора стороны заявили, что привержены продолжению переговоров. По словам фон дер Ляйен, "несмотря на усталость спустя почти год переговоров", "нужно приложить все усилия" и продолжить их. Она отметила, что состоявшийся по телефону разговор с Джонсоном был полезным и продуктивным.

На этой неделе глава ЕК заявила, что стороны пока так и не нашли решения спорных вопросов по рыболовству, а также по обеспечению справедливых условий для конкуренции на рынке между компаниями из ЕС и Великобритании.

Ранее Джонсон предупреждал, что выход Великобритании из ЕС без сделки "весьма вероятен", и жителям страны нужно подготовиться к такому варианту.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Brexit Борис Джонсон Великобритания
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