Британцев призвали не скупать товары на случай Brexit без сделки

Британский консорциум ритейлеров (BRC) призывал жителей страны не скупать массово потребительские товары на фоне возможного окончательного выхода страны из ЕС без соглашения, сообщает издание The Independent.

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"Торговые организации делают все возможное, чтобы подготовиться к непредвиденным обстоятельствам: увеличивают запасы консервов, туалетной бумаги и прочих продуктов длительного хранения, чтобы был существенный запас необходимых товаров", - цитирует издание слова исполнительного директора BRC Хелен Дикинсон.

"Несмотря на то, что никакая подготовка торговых организаций не может полностью предотвратить проблемы, у жителей нет необходимости покупать больше продовольственных продуктов, чем обычно, поскольку основное воздействие (из-за Brexit - ИФ) затронет импортные свежие продукты, такие как фрукты и овощи, которые нельзя хранить в течение длительного времени", - подчеркнула Дикинсон.

По ее словам, "очень сложно быть готовым" к выходу Великобритании из ЕС, поскольку никто до конца не знает, в каких именно сферах деятельности страну ждут изменения.

The Independent отмечает, что Brexit без заключения соглашения приведет к тому, что Великобритания столкнется с пошлинами на продовольствие в размере 3 млрд фунтов стерлингов и повышением цен в 2021 году.

Дикинсон предупредила, что именно общественность "заплатит цену" за неспособность Лондона и Брюсселя договориться. Она отметила, что ради бизнеса и потребителей заключить сделку необходимо. Производителей пищевых продуктов также предупредили, что в первом квартале 2021 года может возникнуть дефицит овощей.

"Финансовое положение многих людей и так напряженное из-за экономического влияния коронавируса, население вряд ли может позволить себе существенный рост цен на продовольствие. Ради покупателей и предприятий по всей Великобритании нам нужно заключить сделку в следующие три недели", - заявила Дикинсон.

Магазины сделают запасы

13 декабря газета The Sunday Times сообщала, что правительство Великобритании предупредило супермаркеты о необходимости создать запасы продовольствия на фоне возможного выхода из Евросоюза без соглашения, поскольку переговоры с ЕС находятся в тупике.

В частности, власти из опасений, что Brexit без соглашения может вызвать дефицит и ажиотажный спрос на продукты питания, медикаменты и другие жизненно важные товары, потребовали от поставщиков создать запасы, которых должно хватить на шесть недель, и обеспечить условиях их хранения. В первую очередь это касается лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин.

Сложности в переговорах

В воскресенье британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудили ситуацию с переговорами по Brexit. В совместном заявлении по итогам разговора стороны заявили, что привержены продолжению переговоров. По словам фон дер Ляйен, "несмотря на усталость спустя почти год переговоров", "нужно приложить все усилия" и продолжить их. Она отметила, что состоявшийся по телефону разговор с Джонсоном был полезным и продуктивным.

На этой неделе глава ЕК заявила, что стороны пока так и не нашли решения спорных вопросов по рыболовству, а также по обеспечению справедливых условий для конкуренции на рынке между компаниями из ЕС и Великобритании.

Ранее Джонсон предупреждал, что выход Великобритании из ЕС без сделки "весьма вероятен", и жителям страны нужно подготовиться к такому варианту.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.