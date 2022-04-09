Британец купил дом в Италии за один евро и не смог в нем жить

Гражданин Великобритании Дэнни МакКабин купил дом в итальянской Сицилии за один евро и не смог в нем жить. Мужчина не смог отремонтировать полуразрушенное жилье из-за нехватки рабочих в стране. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на британское издание The Sun.

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МакКабин купил недвижимость в Сицилии, где была запущена кампания Case 1 Euro. Она позволяет иностранцам приобретать заброшенные дома по очень низкой цене.

Британец в течение нескольких месяцев искал свободных строителей, однако за это время жилье разрушилось еще сильнее и стоимость ремонта выросла вдвое. МакКабин решил, что вложение в дом себя не окупит, и продал его агентству недвижимости.

Как сообщает Lenta.ru, высокая занятость итальянских рабочих обусловлена новыми налоговыми льготами при реновации недвижимости. Правительство Италии предлагает домовладельцам до 110% на эко-ремонт и направленные на защиту жилья от землетрясения улучшения, тысячи граждан решили воспользоваться возможностью.