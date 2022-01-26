Британия допускает введение санкций против Путина в случае нападения России на Украину

Великобритания допускает введение санкций лично против российского президента Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Об этом в среду, 26 января, заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает Deutsche Welle.

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На вопрос телеканала Sky News о возможных санкциях против Путина Трасс ответила: "Мы ничего не исключаем".

"Мы будем разрабатывать новый законодательный акт, чтобы ужесточить режим санкций и чтобы их можно было направить на большее количество компаний и частных лиц в России", - пояснила глава британского МИДа.

Днем ранее возможность введения персональных экономических санкций против Путина в случае нападения РФ на Украину допустил глава Белого дома Джо Байден.





"Россия окажется в трясине войны"

По словам Лиз Трасс, в случае вторжения в Украину Россия окажется в трясине войны. Трасс отметила также, что Лондон видит "попытки России дестабилизировать демократию в Украине". Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон тоже обвинил Москву в том, что в последние годы она все больше проводит в Восточной Европе дестабилизирующую политику.

Россия разместила более 100 тысяч военнослужащих возле границы с Украиной, и Запад опасается, что она может вторгнуться в соседнюю страну в попытке ее аннексии.

Москва неоднократно заявляла, что у нее нет намерения нападать на Украину, что она может размещать войска на своей территории где захочет и что Запад "охвачен русофобией".