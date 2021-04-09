Британия введет "цветную" систему ограничений для въезжающих в страну

Великобритания в мае примет решение о возобновлении международных поездок и введет новую систему для прибывающих в страну: их ждут ограничительные меры по коронавирусу в зависимости от того, откуда они вернулись. Об этом сообщила правительственная рабочая группа по вопросам туризма.

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По словам министра транспорта Гранта Шэппса, окончательное решение о возобновлении международного сообщения власти примут не раньше 17 мая. Однако уже сейчас понятно, по каким принципам будет работать въездная система, пишет РБК.

Британцам не нужно будет доказывать, как сейчас, что они имеют веские основания для выезда за границу, но страны назначения будут делиться на "зеленые", "желтые" и "красные" в зависимости от уровня эпидемической опасности.

Перед въездом в Соединенное королевство из "зеленых" зон как британцам, так и иностранцам нужно будет пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Еще один тест нужно будет сдать на второй день по прибытию. В некоторых случаях медики могут потребовать еще один раз сдать анализы на COVID-19. Если вирус не выявят, въезжающим не нужно будет уходить на карантин.

Если путешественник прибывает в Британию из "желтой" зоны, ему также необходимо перед въездом сдать ПЦР-тест, а по прибытии отправиться на десятидневный карантин у себя дома или в отеле. Дополнительные тесты нужно будет сделать на второй и восьмой дни пребывания в изоляции. Возможно дополнительное тестирование на пятый день — если этот и предыдущие тесты дадут отрицательный результат на COVID-19, то изоляция может завершиться досрочно.

Для въезжающих в страну из "красных" зон будут действовать наиболее жесткие ограничения. Их поместят в специальные центры обсервации с тестированием перед въездом, а также на второй и восьмой день после прибытия. Промежуточная сдача анализов на коронавирус и досрочный выход из карантина не предусмотрены.

Для граждан Великобритании будут доступны более дешевые или бесплатные (в случае повторного тестирования) ПЦР-тесты, предоставляемые Национальной медицинской службой. Иностранные туристы будут обязаны приобретать более дорогие тесты у частных компаний.

Как отметил Шэппс, каким странам присвоят то или иное цветовое обозначение, пока говорить рано: сейчас правительство оценивает ситуацию с COVID-19 за пределами Британии и к началу мая примет соответствующее решение.