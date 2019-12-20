Британия выйдет из ЕС 31 января. Палата общин одобрила план Бориса Джонсона

Тори-евроскептики во главе с Борисом Джонсоном, победив на досрочных парламентских выборах, первым делом проголосовали за закон о выходе Британии из Евросоюза, добавив в него обязательство больше не откладывать брексит. Оппозиция опасается, что это приведет к жесткому разрыву с ЕС.

В четверг Палата общин большинством голосов утвердила во втором чтении Закон о выходе из Евросоюза — документ, которым британский парламент одобряет соглашение о выходе из ЕС, а также интегрирует его положения в британское законодательство.

За закон о выходе проголосовали 358 депутатов нового состава Палаты общин, против — 234.

Нынешняя отсрочка брексита заканчивается 31 января, и правительство и парламент Британии планируют окончательно принять закон о выходе до этой даты.

После уверенной победы на выборах 12 декабря консерваторы во главе с Борисом Джонсоном внесли в проект закона о выходе из ЕС запрет на новые отсрочки брексита, то есть обязательство при любых обстоятельствах окончательно вывести страну из ЕС 31 декабря 2020 года.

По соглашению с Евросоюзом 31 января Британия выйдет из ЕС лишь формально: она потеряет представительство и право голоса в органах власти ЕС, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

В течение этих 11 месяцев стороны должны будут договориться о новых условиях торговли и сотрудничества, но и оппозиция в Британии, и представители ЕС полагают, что за такой короткий срок сделать это невозможно.

Конец начала

"Закон о выходе гарантирует, что мы выйдем 31 января. В этот момент с проблемой брексита будет покончено. Печальная история последних трех лет закончится, и мы сможем двигаться вперед", — в очередной раз заявил Борис Джонсон в четверг в начале дебатов в парламенте.

Но оппозиция боится, что с проблемой не будет покончено, поскольку из-за нежелания тори продлевать переходный период (такая возможность у сторон есть) перед страной снова встанет перспектива разрушительного для экономики жесткого разрыва с Евросоюзом — на этот раз в конце следующего года.

"Из-за этого дедлайна брексит без урегулированных отношений с ЕС, которого мы все так боимся, снова окажется на столе", — сказал в ходе дебатов глава фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд.

Некоторые политики и эксперты, впрочем, предполагают, что Лондон и Брюссель смогут избежать жесткого разрыва путем каких-нибудь нестандартных решений.

Они, например, могут быстро согласовать рамочное соглашение о торговле, оставив подробности на потом, либо в ускоренном порядке договориться об условиях торговли о сотрудничества в самых важных секторах.

На внеочередных выборах 12 декабря Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получила абсолютное большинство мандатов в Палате общин — 365 из 650. При этом за консерваторов проголосовали около 45% избирателей.