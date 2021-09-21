Британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей

Спустя три с половиной года после отравления боевым веществом "Новичок"бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании обвинила в совершении этого преступления третьего подозреваемого.

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Во вторник, 21 сентября, Скотланд-Ярд сообщил о наличии доказательств причастности к химической атаке в 2018 году в Солсбери гражданина РФ Дениса Сергеева, также известного под псевдонимом "Сергей Федотов".

Он обвиняется, среди прочего, в попытке убийств, а также во владении и применении химического оружия. Как отмечается далее, запрос об экстрадиции россиянина направляться не будет, поскольку британские власти не рассчитывают на успех такой попытки.

Дело Скрипаля

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. По версии следствия, яд — нервно-паралитическое вещество "Новичок" — был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля . После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держится в тайне.

В июне того же года в городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стерджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Спустя несколько дней Стерджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.

Три обвиняемых в отравлении Скрипалей

Ранее Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова, допустив, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый — представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию под именем Сергея Федотова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

По данным британского следствия, Федотов прилетел в Лондон в первой половине дня 2 марта, за несколько часов до Петрова и Боширова. Все трое многократно встречались в Лондоне, в Солсбери Федотов не ездил. 4 марта он улетел в Москву.