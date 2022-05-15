Британская разведка: Наступление в Донбассе потеряло темп
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Наступление России в Донбассе потеряло темп и отстает от графика, пишет в традиционной короткой сводке британское минобороны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Несмотря на небольшие первоначальные успехи, России не удалось добиться существенных территориальных успехов за последний месяц, а уровень истощения сил сохраняется неизменно высоким, говорится в сводке.

По информации британского минобороны, Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для нападения на Украину.

Российским войскам не хватает переправочно-мостовых средств, что замедляет и ограничивает наступательный маневр. А российские беспилотники оказались уязвимы для украинских средств ПВО.

Россия "вряд ли значительно ускорит темпы наступления в течение следующих 30 дней", подытоживает минобороны.

Владимир Зеленский в субботу назвал ситуацию в Донбассе "очень тяжелой". "Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают всех этих усилий", - сказал украинский президент.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?