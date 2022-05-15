Британская разведка: Наступление в Донбассе потеряло темп

Наступление России в Донбассе потеряло темп и отстает от графика, пишет в традиционной короткой сводке британское минобороны.

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Несмотря на небольшие первоначальные успехи, России не удалось добиться существенных территориальных успехов за последний месяц, а уровень истощения сил сохраняется неизменно высоким, говорится в сводке.

По информации британского минобороны, Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для нападения на Украину.

Российским войскам не хватает переправочно-мостовых средств, что замедляет и ограничивает наступательный маневр. А российские беспилотники оказались уязвимы для украинских средств ПВО.

Россия "вряд ли значительно ускорит темпы наступления в течение следующих 30 дней", подытоживает минобороны.

Владимир Зеленский в субботу назвал ситуацию в Донбассе "очень тяжелой". "Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают всех этих усилий", - сказал украинский президент.