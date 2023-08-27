Британская разведка пишет о боях за нефтегазовые платформы в Чёрном море

Между морскими и воздушными силами России и Украины происходят боестолкновения у стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой, пишет британская военная разведка.

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На прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный катер, действовавший возле платформы на северо-западе моря.

Платформы эксплуатируются компанией "Черноморнефтегаз", которая была захвачена российскими оккупационными властями в Крыму во время аннексии 2014 года. После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина наносила удары по нескольким контролируемым Россией платформам.

И Россия, и Украина периодически высаживали на них боевые группы. На этих платформах ведется добыча ценных углеводородных ресурсов.

Однако, как и остров Змеиный, они могут использоваться в качестве передовых баз развертывания, посадочных площадок для вертолетов и для размещения ракетных систем большой дальности, указывает британская разведка.