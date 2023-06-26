Представители российских спецслужб угрожали членам семьи лидеров ЧВК "Вагнер" до того, как лидер наемников Евгений Пригожин объявил об остановке "марша справедливости" на Москву. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британской разведке.

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Число участников мятежа источники издания оценивают в 8 тысяч человек (сам Пригожин говорил о 25 тысячах). Вероятно, наемники потерпели бы поражение при попытке захватить Москву, утверждает The Telegraph со ссылкой на оценку ситуации со стороны спецслужб Великобритании.

Источники газеты предположили, что президент РФ Владимир Путин попытается устранить лидеров ЧВК "Вагнер" и включить наемников в состав регулярной российской армии. Также в британских спецслужбах выразили сомнения, что оглашенная ранее сделка, достигнутая, как утверждается, при посредничестве Александра Лукашенко, будет полностью реализована.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перестал появляться на публике и публиковать аудиосообщения и видео в соцсетях в субботу вечером. Несколькими часами ранее стало известно, что он принял решение о прекращении мятежа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Пригожин "уйдет" в Беларусь.