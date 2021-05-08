Британские ученые: соцсети и смартфоны не вызывают психических проблем у подростков

Британские ученые не обнаружили усиления связи между использованием гаджетов и психическим здоровьем подростков за последние 30 лет. Это противоречит популярному утверждению о пагубном влиянии смартфонов и соцсетей на молодых людей.

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В исследовании Оксфордского института интернета, проводившееся с 1991 года, приняли участие более 430 тысяч детей и подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Ученые изучили, насколько выросла взаимосвязь между просмотром телевидения, использованием смартфонов и соцсетей и возникновением депрессии, эмоциональных и поведенческих проблем и склонностью к суициду за последние 30 лет.

Оксфордское исследование не обнаружило существенных изменений между использованием гаджетов и психическими проблемами у подростков. Кроме того, ученые выявили, что за последние 10 лет влияние телевидения и соцсетей на возникновение депрессии уменьшилось. В то же время частое времяпровождение в соцсетях стало оказывать больше влияния на эмоциональное состояние подростков.

Это исследование не подтверждает опасения регуляторов и законодателей, которые в последнее время все чаще говорят о пагубном влиянии цифровых технологий на психическое состояние людей, в частности, подростков.

"Мы не смогли найти различий между влиянием соцсетей на психическое здоровье в 2010 и 2019 годах, — заявил соавтор исследования профессор Эндрю Пшибыльски. — Мы не утверждаем, что в соцсетях сидит меньше счастливых людей, мы просто говорим, что эта взаимосвязь не усиливается".

В то же время профессор отметил, что окончательные выводы касательно влияния цифровых технологий на пихическое здоровье делать преждевременно, а также заявил о необходимости более прозрачного сотрудничества между учеными и технологическими компаниями.

Факторы влияния на психическое здоровье



Отвечая на вопросы, участники исследования из США и Великобритании оценивали свои чувства по горизонтальной шкале. Их также просили указать количество времени, проведенного в соцсетях или за мобильным устройством.

Исследование опубликовано в журнале Clinical Psychological Science.

В январе 2021 года другое исследование указало на взаимосвязь между чрезмерным использованием социальных сетей и плохим самочувствием, а также заниженной самооценкой среди подростков.

Пандемия коронавиуса также существенно отразилась на психологическом состоянии подростков.

Британское правительство объявило о выделении 500 миллионов фунтов на развитие служб психического здоровья, из которых 79 млн предназначено для помощи детям и подросткам.