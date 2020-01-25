Британские ученые воспроизвели голос жреца, умершего 3000 лет назад

Ученым удалось выполнить желание мумифицированного египетского жреца о продолжении жизни после смерти. Они воспроизвели его голос с помощью искусственного голосового аппарата.
Воссозданный голос Несямуна напоминает звучание гласной буквы и чем-то походит на блеянье овцы.
Жрец жил в непростой период правления фараона Рамзеса XI — с 1099 по 1069 год до н.э.
Несямун был священнослужителем в Фивах, и для исполнения ритуалов, включавших пение, ему требовался сильный голос.
После смерти Несямуна его голос затих, но спустя 3 тыс. лет благодаря группе исследователей он зазвучал вновь.
Они создали голосовой аппарат на 3D-принтере, взяв за основу речевой тракт Несямуна, который тщательно просканировали с помощью магнитно-резонансного томографа.
Используя речевой тракт с искусственным звуком гортани, они сумели синтезировать звучание гласной буквы, как если бы ее произносил Несямун.
Это первый подобный эксперимент, в ходе которого удалось успешно воссоздать голос умершего человека с помощью искусственных средств. В будущем исследователи надеются использовать компьютерные модели, чтобы воспроизводить целые предложения голосом Несямуна.
Результаты исследования ученых из Королевского колледжа Холлоуэй при Лондонском университете, Йоркского университета и Музея Лидса были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Метод воспроизведения голоса "дал нам уникальную возможность услышать давно умершего человека", рассказала Би-би-си один из авторов исследования, преподаватель археологии в Йоркском университете Джоан Флетчер.
По ее словам, Несямун пожелал перед смертью, чтобы его могли услышать после того, как он умрет.
"На его саркофаге так и написано, что это было его желанием. В какой-то степени, нам удалось выполнить его желание", — сказала Флетчер.
Как ученым удалось воспроизвести голос Несямуна?
Речевой тракт человека — это канал, в котором звук фильтруется. Этот звук вырабатывается в гортани, но мы слышим его только после того, как он проходит через речевой тракт.
Чтобы воспроизвести звук, который издавал речевой тракт Несямуна, исследователи воссоздали его точные размеры на 3D-принтере.
Но это можно сделать, только если достаточно хорошо сохранилась мышечная ткань речевого тракта. В случае с Несямуном это стало возможным благодаря тому, что его мумифицированное тело хорошо сохранилось, в чем ученые убедились, поместив его в МРТ-сканер.
После сканирования тела на 3D-принтере был "напечатан" речевой тракт Несямуна. Его голос воспроизвели звуком искусственной гортани. Аналогичный метод используется в современных системах синтеза речи.
В дальнейшем исследователи надеются с помощью компьютерных моделей воспроизводить слова, а затем связывать эти слова в предложения, сказала Флетчер.
"Мы надеемся получить пример того, что он мог говорить в Карнакском храме", — добавила она.
Кем был Несямун?
Несямун был жрецом в храме Амона в Карнакском комплексе в Фивах (современный город Луксор).
Он был жрецом, достигшим определенного уровня очищения, поэтому ему позволялось подходить к статуе Амона во внутреннем святилище — самом священном месте храма.
В ходе исследований его тела выяснилось, что у него был парадонтит, а зубы были сильно испорчены. Он умер, предположительно, когда ему еще не было 60 лет. Вероятно, причиной смерти стала тяжелая аллергическая реакция.
Это единственная известная ученым мумия, относящаяся к периоду правления Рамзеса XI, поэтому она представляет большой научный интерес. Анализ его останков позволил по-новому взглянуть на древний Египет.
Останки Несямуна являются частью экспозиции музея города Лидс.