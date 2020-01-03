Британский "бизнесмен" обманул в Эстонии партнеров и государство на тысячи евро и исчез

Задолжавший в Эстонии своим знакомым и государству тысячи евро британский "бизнесмен" (а скорее всего просто мошенник) пропал и никому не дает никаких объяснений, пишет Delfi.ee.

Гражданин Великобритании Чарльз Харрис получил от Фонда развития предпринимательства (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus — EAS) поддержку в размере 15 000 евро для того, чтобы в основанном им стартапе TravelUnion развивать платформу, задуманную для бизнес-поездок. Однако результат работы (она должна была начаться в 2016 году) оказался печальным — обманутыми были Tehnopol, ИТ-компания, являвшаяся для британца ментором, EAS, и десятки клиентов, которые потратили солидные суммы при бронировании поездок.

23 октября Государственный центр опорных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus — RTK) выставил компании TravelUnion требование о возврате полученной от EAS суммы, так как никаких результатов работы по проекту представлено не было. Срок уплаты истек 31 декабря, но деньги так и не поступили. Теперь, очевидно, дело будет передано судебному исполнителю.

Пострадали от действий мошенника и многие частные лица, которые пытались воспользоваться его услугами и с помощью TravelUnion забронировать себе билеты. А в ответ получали поддельные счета.

Харрису удалось провести также проходящих в Эстонии службу британских солдат НАТО, которые хотели поехать командой в составе 30 человек на соревнования по регби на Фиджи. Мошенник был спортивным энтузиастом, успел познакомиться с военнослужащими и обманул их на 4500 евро, которые команда передала ему в качестве предоплаты для организации путешествия. Вместо билетов капитан команды Джаред Бэмбридж получил сообщение об отмене поездки и закрытии компании. С тех пор о Харрисе ничего не видно и не слышно.