Британский и канадский спезназ направлены в Кабул
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул в четверг, 12 августа, объявили Великобритания и Канада. Их задача — обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.

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Официальный Лондон, как и Берлин, призвал своих граждан при первой возможности покинуть страну, в которой "из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью".

По некоторым данным, на территории Афганистана находятся до сих пор до 4000 британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции.

В Совете Безопасности ООН внесен подготовленный Эстонией и Норвегией проект заявления, в котором радикальное движение "Талибан" осуждается за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения.

В документе, который цитируют международные СМИ со ссылкой на дипломатов, отмечается, что ООН "не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой, или восстановление Исламского эмирата Афганистан".

12 августа председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в связи с ситуацией в стране призвал созвать экстренное заседание СБ ООН.

Тем временем талибы после двух недель боев захватили город Лашкаргах, столицу провинции Гильменд на юге Афганистана. Как заявил агентству Reuters местный чиновник на условиях анонимности, высокопоставленные военные и члены правительства региона сбежали из города на вертолете. При этом около 200 военнослужащих афганских сил безопасности сдались талибами при содействии старейшин.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Афганистан Берлин Великобритания Канада Лондон ООН США Талибан
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