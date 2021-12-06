Британский солдат из-за холода в Эстонии стал сильно заикаться и требует компенсацию в миллион евро

Инженер по бронетехнике вооруженных сил Великобритании Чилеше Мвамба зимой 2017 года был направлен ​​на участие в миссии в Эстонии, где, он, по его утверждению, подвергся воздействию экстремально низких температур, что привело к "вызванным холодом повреждениям, но не обморожению", посттравматическому стрессу и обострению заикания. Мужчина требует от Министерства обороны Великобритании компенсации в размере 860 000 фунтов стерлингов (около миллиона евро).

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31-летний Мвамба утверждает, что из-за холода стал заикаться настолько сильно, что его речь практически непонятна другим людям, сообщает Daily Mail.

Часть претензии Мвамбы в размере 400 000 фунтов стерлингов относится к потере возможности службы в будущем, поскольку нарушение речи влияет на его трудовые возможности.

Адвокат Мвамбы Гурион Таусиг заявил в суде, что заикание у его подзащитного серьезное и сказывается на его социальном взаимодействии. В детстве у Мвамбы наблюдалось легкое заикание, но травма от холода привела к "значительному обострению" проблемы, сообщил адвокат. Таусиг сказал судье Виктории МакКлауд, что речь Мвамбы стала практически непонятной для его коллег, что сильно повлияло на его образ жизни и карьерные перспективы.

Повреждение от холода без обморожения (NFCI) вызывается длительным пребывании в холодных и влажных условиях, но без обморожения, поскольку происходит охлаждение тканей, а не замерзание.

Министерство обороны Великобритании уже брало на себя ответственность за некоторые подобные случае, но с объемом требования Мвамбы не согласно.

Ведомство требует, чтобы Мвамба в полном объеме доказал свои травмы и потери в ходе судебного разбирательства в следующем году. По словам адвоката министерства Эндрю Уорда, нет данных о том, что NFCI может усугублять имеющиеся проблемы с речью.

Мвамба находился в Эстонии с 10 ноября по 3 декабря.

Суд должен состояться в период с июня по октябрь следующего года.