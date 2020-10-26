Британский спецназ штурмом взял судно с агрессивными безбилетниками

Великобритания задействовала спецподразделение своего военно-морского флота для обезвреживания агрессивно настроенных пассажиров на борту танкера Nave Andromeda. По предварительным данным, злоумышленники пытались захватить судно.

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Великобритания направила в воскресенье, 25 октября, сотрудников спецподразделения Королевского военно-морского флота в пролив Ла-Манш для задержания семерых безбилетных пассажиров нефтяного танкера Nave Andromeda, которые, по предварительным данным, пытались захватить судно.

Об инциденте сообщается на странице министерства обороны Великобритании в соцсети Twitter.

In response to a police request, the Defence Secretary and Home Secretary authorised Armed Forces personnel to board a ship in the English Channel to safeguard life and secure a ship that was subject to suspected hijacking. (1/2) — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 25, 2020

По данным агентства Reuters, танкером Nave Andromeda управляет греческая судоходная компания Navios Tankers Management Inc. Судно, шедшее под флагом Либерии, 6 октября вышло из нигерийского города Лагос и должно было 25 октября прибыть в британский Саутгемптон.

Однако после того, как семеро безбилетных пассажиров, национальность которых не уточняется, начали угрожать экипажу, судно встало на якорь в проливе Ла-Манш, недалеко от острова Уайт.

По информации онлайн-издания The Telegraph, операция по обезвреживанию злоумышленников продлилась девять минут. Тем не менее, как заявил в эфире телеканала Sky News Боб Сили, представляющий остров Уайт в британском парламенте, "этот случай, вероятно, будет расценен как противостояние морскому терроризму". По данным Минобороны Великобритании, команда танкера не пострадала.