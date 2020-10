Британский спецназ штурмом взял судно с агрессивными безбилетниками

Великобритания задействовала спецподразделение своего военно-морского флота для обезвреживания агрессивно настроенных пассажиров на борту танкера Nave Andromeda. По предварительным данным, злоумышленники пытались захватить судно.

Великобритания направила в воскресенье, 25 октября, сотрудников спецподразделения Королевского военно-морского флота в пролив Ла-Манш для задержания семерых безбилетных пассажиров нефтяного танкера Nave Andromeda, которые, по предварительным данным, пытались захватить судно.

Об инциденте сообщается на странице министерства обороны Великобритании в соцсети Twitter.

In response to a police request, the Defence Secretary and Home Secretary authorised Armed Forces personnel to board a ship in the English Channel to safeguard life and secure a ship that was subject to suspected hijacking. (1/2)