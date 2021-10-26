Британский суд подтвердил большой штраф российскому телеканалу RT

Суд в Великобритании подтвердил правомерность решения национального медиарегулятора Ofcom, который в 2019 году оштрафовал российский телеканал RT (ранее Russia Today). В семи сюжетах, вышедших в эфир RT весной 2018 года, были нарушены принципы беспристрастности, заявил апелляционный суд в Лондоне во вторник, 26 октября.

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Апелляционный судья Джеффри Вос указал, что лично посмотрел все сюжеты и подтверждает, что "все они были предвзятыми и несбалансированными". "По всей видимости, в этом состоял умысел", — добавил он. Тем самым штраф Ofcom в отношении RT в размере 200 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете почти 240 тысяч евро) остается в силе.

Сюжеты об отравлении Скрипалей, войне в Сирии и украинском конфликте

Разбирательство касалось сюжетов, вышедших в эфир в период с 17 марта по 26 апреля. Речь идет о двух выпусках новостей, трех программах Crosstalk и двух передачах Sputnik. Среди прочего, темами передач стали отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, предполагаемое применение химического оружия в Сирии, внешняя политика США и украинский конфликт.

В декабре того же года Ofcom указал на нарушения, а в июле 2019-го на RT наложили штраф. При этом регулятор отметил, что не станет требовать выплаты 200 тысяч фунтов до завершения всех необходимых юридических процедур. В ответ Роскомнадзор объявил об аналогичной проверке BBC.

В свою очередь RT утверждает, что сумма штрафа завышена и серьезно отличается от тех, что выписывают другим каналам, причем за более серьезные претензии, например за разжигание ненависти и призывы к насилию.