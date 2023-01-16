Правительство Великобритании приняло решение заблокировать спорный шотландский законопроект, призванный облегчить людям процесс смены официально признанного пола.

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Правительство обеспокоено тем, что такой закон затронул бы британские законы о равенстве.

Это первый случай, когда правительство в Лондоне использует свои полномочия, позволяющие не разрешить шотландскому законопроекту стать законом.

Первый министр Шотландии назвал этот шаг возмутительным, шотландское правительство, вероятно, в ответ подаст судебный иск.

Ожидается, что во вторник министр по делам Шотландии Алистер Джек издаст распоряжение, предотвращающее отправку законопроекта на одобрение королю. Правительство Шотландии и шотландский парламент проинформированы об этом решении.

Алистер Джек считает, что законопроект окажет негативное влияние на британское законодательство о равенстве.

"Трансгендеры, которые проходят процедуру смены своего официального пола, заслуживают нашего уважения, поддержки и понимания, — сказал он. — Я не принял это решение легкомысленно. Законопроект окажет значительное влияние, среди прочего, на вопросы равенства в Великобритании — в Шотландии, Англии и Уэльсе".

Члены шотландского парламента проголосовали за принятие законопроекта о гендерном признании 86 голосами против 39 в декабре.

Цель шотландского законопроекта — упростить и ускорить существующий процесс, с помощью которого люди при изменении пола могут получить свидетельство о юридическом признании своего обретенного пола.

Предложенные изменения снижают с 18 до 16 лет возраст, в котором люди могут подать такую заявку.

Законопроект также отменяет необходимость в медицинском диагнозе гендерной дисфории (страданий, которые человек испытывает из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении), кроме того, заявителям для формального признания приобретенного пола нужно было прожить с ним только три месяца, а не два года (или шесть месяцев, если им 16 или 17 лет).

Транс-активисты приветствовали шотландский законопроект, однако его критики обеспокоены тем, что разрешение легко идентифицировать себя как женщину может повлиять на права женщин и доступ к местам для представителей одного пола, таким как, например, раздевалки.