Британского премьера Джонсона оштрафовали за вечеринки во время локдауна

Полиция Лондона выписала штрафы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и канцлеру британского казначейства Риши Сунаку за нарушение антиковидных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, 19 июня 2020 года Джонсон отметил свой день рождения вечеринкой в здании правительства, нарушив объявленный им самим локдаун.

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Как заявил глава британского правительства во вторник, 12 апреля, он уже уплатил штраф и извиняется за произошедшее. "Должен сказать со всей откровенностью: в то время мне не приходило в голову, что это могло быть нарушением правил. Но, конечно, полиция установила обратное, и я полностью уважаю результаты их расследования", — сказал Джонсон в интервью BBC.

Джонсон стал первым премьер-министром Великобритании, которого наказали за нарушение закона при исполнении служебных обязанностей. При этом уходить в отставку, как того потребовала оппозиция, он отказался.

Вечеринки Бориса Джонсона во время локдауна

Первые сообщения о проведении вечеринок в здании правительства на Даунинг-стрит, несмотря на действовавшие в то время строгие антиковидные правила, появились в декабре 2021 года.

Как сообщалось, на праздновании дня рождения Джонсона 19 июня 2020 года собралось до 30 гостей. В то время в стране действовал локдаун, на открытом воздухе было разрешено собираться группам не более шести человек. По словам представительницы Даунинг-стрит, Джонсон присутствовал на праздновании "менее десяти минут".

Позже глава британского правительства признался в парламенте, попросив извинить его, что также присутствовал на вечеринке в саду 20 мая 2020 года, когда из-за пандемии даже на открытом воздухе были запрещены встречи более двух человек.

Всего, по данным BBC, полиция расследует нарушение карантинных ограничений на 12 собраниях на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях. Выписано уже более 50 штрафов.