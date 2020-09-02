Брюссель хочет уравнять правила защиты от коронавируса на всей территории Евросоюза

Началась вторая волна коронавируса, некоторые страны в одностороннем порядке стали закрывать границы, поэтому председательствующая в ЕС Германия вместе с Еврокомиссией решила уравнять критерии, правила и средства защиты, чтобы избежать такого хаоса, какой был весной, пишет Delfi.lt.

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Самым серьезным звонком было решение Венгрии с 1 сентября в одностороннем порядке закрыть границы для всех граждан ЕС и не ЕС за исключением Польши, Чехии и Словакии. Это напомнило события прошлой весны, когда страны одна за другой стали закрывать границы и так пресекли свободное перемещение людей и товаров в пределах ЕС.

Инициативу в вопросе координирования этого вопроса проявила Германия. 2 сентября после обеда она вместе с ЕК представит послам стран ЕС свои предложения по уравниванию превенции COVID-19 во всем ЕС и странах Европейской экономической зоны (Швейцария, Норвегия, Исландия, Великобритания, Лихтенштейн). В документе пока нет конкретных предложений, но поднимают 5 основных тем, по которым попытаются договориться. "Общий ответ важен, чтобы избежать фрагментарного подхода, который мы наблюдали в этом году, и для сохранения шенгенской зоны", — сказано в документе. Предлагают, договориться о едином предоставлении и использовании данных. Некоторые страны, например, Бельгия, сейчас вносит в "красный" список не всю страну, а отдельные регионы. Именно такой подход и рекомендовала ЕК. Литва (как и Латвия - прим. Delfi.lv) вносит в список всю страну, если средний показатель заболеваемости там составляет больше 16 человек на 100 000 жителей. Этот критерий тоже вносит хаос, поскольку страны ЕС пользуются разными показателями.

В понедельник глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что ограничения на поездки и критерии заболеваемости надо пересмотреть. "Видимо, подобный вопрос возникнет и у других стран ЕС. Мы немного говорили об этом (…). Ведь если мы все становимся похожими или почти одинаковыми, какой смысл закрываться друг от друга. Видимо придет время для такой дискуссии", — сказал DELFI Верига. Немцы также предлагают договориться об общих средствах защиты, о введении обязательного ношения масок, продолжительности карантина и т.д. (скажем, в Литве это 14 дней, в других странах — 10). Кроме того, по-разному оценивают результаты тестов — в одних странах они действуют 48 часов, в других 72 часа. По словам дипломатов, общие правила по COVID-19 не должны быть обязательными, но если их одобрят, то, вероятно, страны будут их соблюдать.