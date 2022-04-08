Брюссель запускает против Будапешта механизм верховенства права

После долгих колебаний и задержек Европейская комиссия объявила, что применит против Венгрии новый механизм, который впервые в истории ЕС поставит финансирование страны в зависимости от соблюдения ею принципов правового государства. Будапешту грозит сокращение или прекращение выплат из общих фондов, сообщает телеканал Euronews.

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Об этом постоянно просил Европейский парламент, члены которого обратились в суд в попытке заставить Брюссель действовать. В ответ исполнительная власть во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен заявила, что ей нужно больше времени для разработки практических рекомендаций. Ей также нужно было подождать решения Европейского суда о том, является ли механизм юридически обоснованным.

В конце концов, в середине февраля Суд в Люксембурге вынес решение в пользу механизма, а в начале марта Еврокомиссия опубликовала свои рекомендации.

Затем произошли парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых премьер-министр Виктор Орбан снова получил мандат на дальнейшее управление страной.

"Мы одержали такую ​​большую победу, что ее можно увидеть с Луны. Тем более ее можно увидеть из Брюсселя", — сказал торжествующий Орбан.

Через два дня после голосования глава Еврокомиссии сообщила евродепутатам новость, которую большинство из них с нетерпением ждали: "Комиссия сегодня поговорила с венгерскими властями и сообщила им, что теперь мы направим официальное письмо для приведения в действие механизма увязки", — сказала фон дер Ляйен.

Ожидается, что письмо будет официально отправлено в ближайшие дни. Это ознаменует начало длительной и сложной процедуры, которая может привести к замораживанию ежегодной доли Будапешта в размере 6,14 млрд евро, выплачиваемой из бюджета ЕС.

Учитывая новизну и беспрецедентность этого механизма, остается много сомнений относительно его фактической силы и эффективности.

Что такое "механизм увязки"?

Этот механизм, "увязывающий" выплаты стране-члену с соблюдением ею общих правил, предназначен для защиты финансовых интересов ЕС от нарушений верховенства права, происходящих внутри этого государства.

Он был разработан в очень конкретном контексте: пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб экономике блока. Для ускорения восстановления был создан фонд в размере 750 миллиардов евро, финансируемый за счет совместных заимствований. Он обсуждался параллельно с семилетним бюджетом ЕС в размере 1,1 трлн евро.

Многие политики и общественные деятели европейского уровня не хотели, чтобы деньги налогоплательщиков переводились странам-нарушителям.

После напряженных переговоров в конце 2020 года, когда попытки наложить вето на текст не увенчались успехом, дисциплинарная система вступила в силу в январе 2021 года.

Польша и Венгрия раскритиковали механизм увязки и безуспешно возбудили дело в Европейском суде, чтобы дискредитировать его легитимность. Эти страны подозреваются в отступлении от демократии. Согласно статье 7-1 Союзного договора им грозит лишение права голоса в Совете ЕС, однако Будапешт и Варшава собираются проголосовать друг за друга и тем самым заблокировать процедуру.

Венгрский премьер подтвердил: "с поляками мы находимся в союзе взаимной обороны. Мы не позволим исключать друг друга из процесса принятия решений в Европе".

Где "спусковой крючок" у механизма?

В документах Евросоюза верховенство права определено как набор фундаментальных ценностей, включающий правовую определенность, эффективную судебную защиту, независимые и беспристрастные суды, разделение властей и отсутствие дискриминации.

"Соблюдение этих ценностей не может быть сведено к обязательству, которое государство-кандидат должно выполнить, чтобы присоединиться к Европейскому союзу, и которое оно может игнорировать после вступления", — говорится в постановлении Европейского суда.

На практике, однако, сфера действия механизма довольно ограничена: он нацелен не на общие нарушения законодательства Евросоюза, а только на те, которые затрагивают или подрывают финансовое управление ЕС, а именно общий бюджет.

Ситуации, которые могут подпадать под действие механизма, включают отсутствие независимости судебной системы, неспособность предотвратить или исправить незаконные решения, принимаемые государственными органами, а также наличие препятствий для проведения расследований, уголовного преследования за преступления и исполнения решений.

Согласно регламенту, речь идет от нарушениях, которые могут негативно сказаться на исполнении, проверке и аудите фондов ЕС, предотвращении мошенничества и коррупции, а также на сотрудничестве с профильными агентствами ЕС.

У Еврокомиссии есть давние опасения по поводу судебной независимости Венгрии, конфликта интересов и системной коррупции. Агентство ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF поставило страну на первое место в своем списке нарушений, связанных с фондами ЕС, при этом государственные проекты там считаются чрезмерно бюджетными и дорогими.

Эти соображения помешали утверждению национального фонда восстановления Венгрии в размере 7,2 миллиарда евро в виде грантов.

"Здесь основным требованием является вопрос борьбы с коррупцией, но в настоящий момент мы не можем найти точки соприкосновения", — заявила фон дер Ляйен членам Европарламента во вторник.

На следующий день Орбан заявил на пресс-конференции, что ему "не известно ни о каких нерешенных вопросах" и что "есть договоренность обо всем".

Какими будут следующие шаги?

Прежде всего Евкрокомиссия должна возбудить судебное дело с целью установить подлинную и основанную на доказательствах связь между нарушением страной законодательства ЕС и его бюджетом.

Ранее исполнительная власть направила в Венгрию и Польшу административные письма с изложением своих опасений и просьбой о разъяснениях. По словам фон дер Ляйен, ответ Будапешта был недостаточно убедительным, и ее команда решила "перейти к следующему шагу".

Теперь Брюссель направит Будапешту уведомление, официально начав процедуру, которая будет сопровождаться переговорами между столицами.

Венгрия имеет право комментировать правовые выводы Еврокомиссии, предоставлять дополнительную информацию и предлагать решения для устранения предполагаемых нарушений.

Если после обмена мнениями, который, как ожидается, затянется на несколько месяцев, исполнительная власть придет к выводу, что нарушения сохраняются, и общий бюджет все еще находится под угрозой, то она может вынести рекомендацию о замораживании средств ЕС для Венгрии.

Рекомендация будет разослана государствам-членам, у которых есть один месяц на ее обсуждение и на ее принятие путем голосования. Совет должен одобрить рекомендацию квалифицированным большинством: 55% стран ЕС, представляющих не менее 65% всего населения ЕС. В этом важное отличие от статьи 7-й, которая требует единогласия.

Какие меры могут быть приняты против обвиняемой страны?

Евросоюз может частично или полностью приостановить, прекратить или сократить выплаты средств ЕС, которые были выделены обвиняемой стране. Он также может запретить этой стране заключать новые финансовые соглашения с блоком и заставить ее погасить просроченные кредиты раньше, чем первоначально предполагалось.

Объем и продолжительность реагирования должны быть пропорциональны ущербу, причиненному правовыми нарушениями. Это означает, что полная приостановка финансирования ЕС крайне маловероятна.

Под действие этих мер подпадут государственные органы на национальном, региональном и местном уровнях.

Конечным получателям средств ЕС, таким как неправительственные организации и фермеры, должно быть разрешено собирать деньги, которые были выделены в соответствии с "ранее существовавшими обязательствами". Еврокомиссия заявляет, что правительство не может использовать дисциплинарное взыскание в качестве предлога для уклонения от этих выплат.

Исполнительная власть отмечает, что если конечные бенефициары были лично причастны к нарушению законодательства ЕС, "например, в случаях коррупции, системного мошенничества и конфликта интересов", они могут быть фактически лишены средств.

Меры могут быть отменены в любой момент, если обвиняемое государство предпримет действия для исправления ситуации, а Еврокомиссия придет к выводу, что нарушение законодательства ЕС, даже если оно сохраняется, больше не представляет угрозы для бюджета ЕС.

Сколько времени займет вся процедура?

Учитывая непроверенный характер механизма увязки, сроки неясны.

Официальные лица Евросоюза ожидают, что промежуток между формальным уведомлением Еврокомиссии и голосованием государств-членов составит от пяти до девяти месяцев