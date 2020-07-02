Бубонная чума в Монголии: из-за вспышки на границе с РФ опасный регион закрыт на карантин

Власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой. Вспышка заболевания выявлена в западной части страны неподалеку от границы с Россией. Опасный регион закрыт на карантин, сообщает CentralAsia.

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По данным источника, тела бубонной чумы обнаружили у двоих местных жителей, женщины и мужчины. Отмечается, что до проявления симптомов болезни оба употребили в пищу сырое мясо сурка.

В настоящее время женщина находится в критическом состоянии в больнице, при этом с начала появления симптомов с ней напрямую контактировали 60 человек и 400 ― косвенно.

Местные власти из-за вспышки заболевания ввели жесткий карантин в западной части страны. Так, в регион Ховд, расположенный неподалеку от российских республик Алтай и Тува, приостановлен въезд и выезд автотранспорта. Местная эпидемиологическая служба приступила к проверке с целью выявления возможных дополнительных случаев заболевания чумой и пресечения риска ее распространения, сообщает ТАСС.

В Монголии подобные вспышки чумы случались и раньше. Так, к примеру, в 2019 году в одном из регионов ей заболели три человека. Позже вспышку зафиксировали и в граничащем с Монголией Китае. Разносчиком заболевания стал местных пастух, употребивший в пищу мясо дикого зайца.

Чума — это бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому через блох. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. Заболевание легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. По данным ВОЗ, бубонная чума может убить взрослого меньше чем за сутки, если вовремя не начать лечение.