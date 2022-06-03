"Будут хорошими женами". Российские мужчины предлагают украинским беженкам помощь в обмен на отношения

После начала войны в группах во "Вконтакте" стали появляться объявления российских мужчин, которые хотят помочь беженкам. Часто авторы постов не скрывают, что ищут партнершу для секса, невесту, домохозяйку или няню для детей. При этом ситуация, в которой один из партнеров уязвим и зависит от другого — для домашнего насилия, предупреждают эксперты центра по предотвращению насилия. Об этом пишет издание Верстка.

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С начала войны в Украине в 2014 года "Вконтакте" появились группы помощи переселенцам из так называемых ДНР и ЛНР. Сейчас, после начала полномасштабной войны в 2022 году, в этих группах стали появляться объявления о помощи от российских мужчин, адресованные именно женщинам. В некоторых случаях о помощи речь даже не идет — авторы публикаций пишут о желании познакомиться и построить отношения.

"Женщины, пережившие этот ад, будут хорошими женами"

Издание рассказывает историю Марии, беременной женщины которая бежала из оккупированного Мариуполя по гуманитарному коридору. Оказавшись на территории России, она опубликовала "ВКонтакте" пост с просьбой о помощи. На него откликнулся мужчина — предложил Марии пожить у него в обмен на помощь по дому. Мужчина встретил ее в инвалидной коляске — оказалось, что у него ДЦП, о чем он ни разу не упоминал в переписке. Мужчина заявил, что тоже представлял себе встречу с Марией — приглашая ее к себе домой, рассчитывал построить с ней "серьезные отношения", и не ожидал встретить женщину в положении.

Объявления о помощи украинским женщинам часто содержат требования в личным качествам и внешности женщин, пишет "Верстка". Кто-то ищет хозяйственных девушек, кто-то — непременно стройную. Некоторые предлагают дом для вдов с детьми или молодых мам, другие ищут женщин без детей. Разведенный отец трех детей из Москвы ищет беженку, которая "будет трудиться по хозяйству и готова заниматься с ним сексом". Один из мужчин, с которым связалось издание, заявил, что ищет "хозяйку" для своего частного дома: "Мне кажется, что женщины с Украины, пережившие этот ад, будут хорошими женами и хозяйками", — объяснил он.

Благоприятная среда для домашнего насилия

"В понимании этих мужчин счастливая семья — это та, в которой есть обслуживающая и послушная жена", — объяснила изданию кандидат социологических наук, генеральный директор центра по предотвращению насилия "Анна" Марина Писклакова-Паркер.

Как объясняет специалистка, часть этих мужчин не уверены в себе и своем положении, поэтому ищут женщину, которая оказалась в уязвимой позиции — "надеются, что она будет к ним менее требовательна, будет их оправдывать и уважать, увидит в них спасителя. "Такое отношение — огромный красный флаг в теме домашнего насилия. Ситуация, когда один партнер зависит от другого, редко может привести к чему-то хорошему", — говорит Писклакова-Паркер.

"Есть категория мужчин, которые склонны к домашнему насилию, и они бессознательно понимают, что беженку будет легче контролировать. [..] Кризисные ситуации создают возможность для дополнительных, в том числе криминальных ситуаций".

Для большинства мужчин, занятых поисками украинок в соцсетях, беженка — это просто человек, нуждающийся в жилье. "Они не особо задумываются над травмой, которую пережили эти женщины — рассматривают их как на рынке, — говорит специалистка.

Отношения с авторами таких объявлений могут обернуться домашним насилием — эмоциональным или физическим. "Если женщину используют в качестве рабочей силы или секс-рабыни, о равноправии не может быть и речи. А если у женщины нет ресурсов и родственников, которые могут ее поддержать, выйти из таких зависимых отношений очень сложно", — говорит соучредитель центра психологической помощи "Не терпи" психолог Татьяна Орлова.