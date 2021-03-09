Букингемский дворец пообещал изучить заявление Маркл о расовом вопросе

Королева Елизавета II и члены ее семьи были опечалены после интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, узнав, насколько сложными были для пары последние несколько лет. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца, передает Reuters.

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В Букингемском дворце также ответили на слова Меган Маркл, которая в интервью заявила, что, когда она была беременна сыном Арчи, некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, "насколько темной будет кожа" ребенка.

"Поднятые проблемы, в особенности расовые вопросы, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они восприняты очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке", — говорится в заявлении.