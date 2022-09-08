Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Елизаветы II. Новый король - Карл III

Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, передает Би-би-си.

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Еще днем 8 сентября Букингемский дворец сообщил об "обеспокоенности" врачей состоянием здоровья королевы Елизаветы II.

"По результатам обследования, проведенного этим утром, врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева находится в комфортных условиях в Балморале [в своей резиденции]", — говорилось в сообщении.

Никаких других подробностей о состоянии королевы не приводилось, однако по тону заявления мировые СМИ сделали вывод, что ситуация со здоровьем 96-летней Елизаветы может быть крайне серьезной.

В резиденции королевы в четверг собрались члены королевской семьи. Это ее дети — наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, а также принц Эндрю, герцог Йоркский, и внук принц Уильям. Также в замок приехал принц Гарри (его жена Меган Маркл осталась дома). Несколько лет назад Гарри и Меган со скандалом отказались выполнять обязанности членов королевской семьи и переехали в Северную Америку.

Трон после Елизаветы II наследует ее сын 73-летний принц Уэльский Чарльз - теперь он стал королем Карлом III.