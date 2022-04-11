Буква "ё" в русском языке останется необязательной

Минпросвещения РФ больше не предлагает вернуть в русский язык обязательное написание "ё", пишет "Коммерсантъ".

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Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ "Об основных правилах русской орфографии". Это второй подобный документ за последние полгода. В предыдущей версии (подобный документ разработан впервые с 1956 года) предлагалось вернуть в язык обязательную букву "ё". Проект раскритиковали.

В итоге в новой версии проекта факультативное написание "ё" оставили неизменным. Сейчас ее написание обязательно лишь в детских книгах, учебниках для младших школьных классов и текстах с расставленными знаками ударения.

Проект опубликован на сайте regulation.gov.ru и состоит из 162 страниц. В преамбуле к проекту говорится, что в нем перечислены лишь правила, "задающие основные нормы, соблюдение которых необходимо, чтобы письмо могло считаться грамотным".

Общественное обсуждение документа продлится до 20 апреля.