Бунт главы ЧВК "Вагнер" Пригожина: ФСБ возбудила уголовное дело

В пятницу, 23 июня, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал серию сообщений, в которых обвинил Минобороны России в целенаправленном нанесении удара по позициям наемников, а также объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России, назвав его "маршем справедливости".ФСБ возбудила дело о призывах к вооруженному мятежу, а президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации.

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Еще днем основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что цели войны в Украине — раздел оккупированных территорий между российскими олигархами и новые звания для Шойгу, пишет "Новая газета. Европа".

В частности, глава ЧВК "Вагнер" опубликовал получасовое "интервью", в котором вновь раскритиковал военное руководство РФ. Видео распространила его пресс-служба.

В видеоролике Пригожин говорит, что ситуация до 24 февраля 2022 года в Донбассе не отличалась от того, что происходило в этом регионе с 2014 года.

Позже Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников. "Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ", — заявил Пригожин, пишет DW.

"Следующий шаг за нами", — сказал хозяин частной военной компании. "Я прошу никого не оказывать сопротивление, — говорится в аудиозаявлении, распространенном пресс-службой Пригожина в Telegram. — Те, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу".

Чуть позже появилось еще одно аудиозаявление хозяина ЧВК "Вагнер", в котором утверждается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу "только что трусливо, как баба, убежал из Ростова". "Эта тварь будет остановлена", — сказал Пригожин.

"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", — заявил далее хозяин ЧВК "Вагнер", который призвал всех желающих "присоединяться", поскольку "надо заканчивать с этим безобразием".

Одновременно, Минобороны РФ заявило, что информация о нанесении российскими военными удара по позициям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. "Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией",- говорится в сообщении военного ведомства, распространенном вечером в пятницу.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции", — отметили в Минобороны РФ.

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ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет "Новая газета. Европа". Это факт также подтвердила Генеральная прокуратура России.

Пригожина обвиняют по ст. 279 Уголовного кодекса России. "Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", — рассказали в Генпрокуратуре.

Как сообщает Би-би-си, российские агентства передали следующий лаконичный комментарий пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова:

"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются".

Близкий к спецслужбам источник "Би-би-си" сообщил, что московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Это также подтверждает источник издания в армейских кругах, он сообщает о тревоге в московском гарнизоне.

По данным собеседника "Би-би-си", на трассе "Дон" (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". Техника находится в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.

В свою очередь, как сообщает DW, глава военной разведки Украины прокомментировал обострение конфликта Пригожина и Минобороны РФ: "Хрупкая диктатура Путина пала… рашисты начали грызть друг друга за власть и деньги. Пригожин угрожает "идти походом" в Москву. Шойгу, по его словам, скрылся из Ростова, чтобы не стать жертвой в расправе. Случилось то, о чем мы говорили долгое время".

А теперь слово за нашими подготовленными штурмовыми бригадами, которые на плечах захватчиков освободят Украину и те территории, которые захотят быть в составе могущественной, непобедимой и славной нашей страны", — говорится в Telegram-канале Кирилла Буданова.



Сообщают, что генпрокурор Игорь Краснов буквально доложил Владимиру Путину о "законности юридических действий" — то есть о законности возбуждения уголовного дела по статье об организации мятежа.