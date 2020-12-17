Бунт маленького человека, или Почему популярны смерти в прямом эфире
Foto: Panther Media/Scanpix

Сухой лед в бассейне, смерть в прямом эфире, издевательства за донаты — шокирующий контент на интернет-платформах множится день ото дня. DW — о причинах всплеска популярности треш-стримов в России.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В начале декабря по соцсетям разлетелся прямой эфир стримера Reeflay (в миру Станислав Решетняк). Молодой человек несколько часов вел трансляцию рядом с телом своей мертвой подруги Валентины Григорьевой, которую он незадолго до смерти выгнал в одном белье на мороз. Позже экспертиза выявит у нее черепно-мозговую травму, Решетняка на два месяца отправят под арест.

Блогер Reeflay зарабатывал на жизнь с помощью треш-стримов, в ходе которых за деньги издевался над Григорьевой и другими людьми. Его подход не уникален — шокирующий контент множится в Сети со страшной силой: стример MellStroy бьет девушку головой об стол, Екатерина Диденко выходит в прямой эфир после смерти мужа и друзей, задохнувшихся из-за сухого льда в бассейне.

С чем связана эта тревожная тенденция и как объяснить сотни тысяч просмотров под видео с треш-контентом, DW выясняла у исследовательницы сетевой культуры Екатерины Колпинец и социолога Константина Габова.

Ключевая роль зрителей треш-стримов


Стримы, в которых зрители дают участникам задания или комментируют их действия в прямом эфире, стали последствием трансляций видеоигр. У этого жанра, говорит культуролог Екатерина Колпинец, создатели треш-контента позаимствовали важную особенность, отличающую их от других блогеров: в треш-стримах личность автора отходит на второй план, а на первый выступает его контакт с аудиторией.

"Это уже не просто процесс комментирования происходящего, вам не просто отправляют донат, и вы выполняете задание — нужно гораздо шире понимать роль аудитории. Эта роль огромна", — говорит Колпинец. Так или иначе любой блогер зависит от своих зрителей — материально или репутационно, но именно в стримах, по словам исследовательницы, 70% происходящего определяет публика и ее желания.

"В принципе, вопросы об этичности, о границах дозволенного здесь нужно задавать не самому стримеру, а аудитории, — указывает Колпинец. — Потому что ради нее все и происходит".

Социолог Константин Габов, участник Клуба любителей интернета и общества, отводит блогерам более активную роль: "Основная часть трагичных ситуаций связана с тем, что блогеры или стримеры идут до конца и разделяют веру в то, что социолог Пьер Бурдье называл "иллюзио". Они считают, что игра по определенным правилам и для достижения цели, значимой в этой конкретной культурной среде, стоит свеч. То есть достижение популярности с помощью самых провокационных способов иногда может приводить к непредвиденным последствиям".

Как объяснить жестокость зрителей?


В треш-стримах зрители платят за издевательства и побои в прямом эфире. Однако, предупреждает Габов, списывать самые бесчеловечные задания и популярность таких стримов на неадекватность или психические отклонения большинства зрителей все же не стоит.

"Когда речь заходит о неадекватности людей, которые смотрят и поддерживают подобный контент, подразумевается что интернет — это такое место, где нет правил, люди анонимны, и наружу выходят какие-то "темные силы" их натуры. Но это не так", — подчеркивает он.

По его словам, интернет-платформы — это публичные места, и там, как и в обычной жизни, существуют определенные правила поведения. Треш-стримы, по его мнению, близки по своей сути к массовым культурным или спортивным мероприятиям — например, к боксерским поединкам или концертам поп-звезд.

"На сцене или на арене тоже может происходить то, что не принято в обычной жизни: удары боксеров, толчки хоккеистов, откровенные танцы поп-исполнительниц, ненормативная лексика в текстах рэперов. У всего этого есть свои правила и свои границы, — подчеркивает Габов. — И посетители мероприятий понимают эти границы и понимают, что они — зрители некоего представления".

При этом, по оценке социолога, большинство трагедий, которые могут происходить во время таких эфиров, — случайны.

Почему люди смотрят треш-стримы?


Екатерина Колпинец полагает, что случаи со смертью в прямом эфире и издевательствами за донаты будут происходить и дальше. Причина, по ее словам, в тех изменениях, которые переживают интернет-платформы в последние годы: "YouTube стремительно профессионализируется и становится все больше похож на телевизор, а Инстаграм превращается в глянцевый журнал". При этом на обеих платформах уже образовался истеблишмент, отделивший себя от остальных блогеров.

Социальные сети: контент на любой вкус

"Люди, которые распаковывают на камеру сумки Hermes и Dior, уже не могут быть в таком контакте со своей аудиторией, — замечает Колпинец. — А зрители хотят вернуть эту горизонтальную коммуникацию и воспроизвести ее, даже если она невозможна. Зрителям очень важно почувствовать, что они имеют какой-то вес, что они пишут в чат — и их там видят и что-то им отвечают. Из-за этого все и происходит".

Любая попытка оттеснить аудиторию на задний план, игнорировать ее и отгородиться от нее "золотыми кнопками" чревата, по мнению исследовательницы, всплеском интереса к таким каналам, где голос публики имеет значение. "Мне кажется, важно не просто критиковать подобные вещи, говорить, какая это дикость и задаваться вопросом об аморальности блогеров, скорее, нужно задавать вопрос, как устроена интернет-коммуникация и как можно ее переосмыслить", — резюмирует она.

Как не допустить новых смертей в прямом эфире?


До тех пор, пока в России нет закона, который запрещает издевательства за деньги в прямом эфире и предусматривает за это административное или уголовное наказание, они будут происходить, убеждена Колпинец. В то же время она признает, что регулировать происходящее на социальных платформах бывает очень сложно.

Константин Габов в свою очередь сомневается, что запрет или блокирование стримов или определенных блогеров даст результат — прямое влияние аудитории на блогеров сохранится и проложит себе дорогу в новых формах и на других платформах.

"Что касается треш-стримов с самыми жесткими заданиями, то здесь меры могут быть скорее профилактическими, по аналогии со снижением доли курящих или пьяных за рулем, — считает он. — Так или иначе это принесло плоды, и элитные курительные салоны превратились в скромные курительные комнаты".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
подать объявление >
Объявления
250 000 Квартира, Rīga, Pārdaugava
25 000 Дом, Carnikavas nov.
400 000 Квартира, Rīga, Centrs
225 000 Дом, Garkalnes nov.
165 000 Квартира, Rīga, Centrs
520 000 Квартира, Jūrmala, Dzintari
280 000 Дом, Carnikavas nov.
198 000 Дом, Mārupes nov.
135 500 Квартира, Rīga, Torņakalns
11 500 Дом, Neretas nov.
165 000 Квартира, Jūrmala
230 000 Дом, Mārupes nov.
3 700 Квартира, Rīga, Centrs
99 000 Дом, Jūrmala, Vaivari
52 000 Квартира, Rīga, Sarkandaugava
192 450 Дом, Ādažu nov.
244 000 Дом, Babītes nov.
47 000 Квартира, Rīga, Centrs
250 000 Дом, Carnikavas nov.
66 000 Дом, Salaspils nov.
83 800 Квартира, Rīga, Jugla
335 000 Дом, Ādažu nov.
145 000 Дом, Bauskas nov.
235 000 Дом, Olaines nov.
250 000 Дом, Rīga, Jaunciems
125 000 Квартира, Rīga, Vecrīga
66 050 Квартира, Rīga, Mežaparks
27 000 Квартира, Mārupes nov.
235 000 Дом, Babītes nov.
275 000 Дом, Rīga, Bolderāja
132 000 Квартира, Rīga, Centrs
200 000 Дом, Garkalnes nov.
450 000 Дом, Jūrmala, Melluži
155 000 Квартира, Rīga, Centrs
210 000 Дом, Mārupes nov.
200 000 Дом, Rojas nov.
104 000 Квартира, Rīga, Centrs
317 917 Квартира, Rīga, Āgenskalns
110 000 Дом, Lielvārdes nov.
315 000 Дом, Jūrmala, Pumpuri
550 000 Квартира, Rīga, Centrs
131 500 Квартира, Rīga, Centrs
110 000 Дом, Stopiņu nov.
100 000 Дом, Jelgava