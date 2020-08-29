Быль о трех поросятах: Илон Маск показал свинок с вживленными в мозг чипами

Американский бизнесмен Илон Маск в пятницу продемонстрировал миру живую свинью с вживленным в ее мозг микропроцессором.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представляя во время прямой интернет-трансляции свинку Гертруду, Маск сравнил вживленный ей микрочип размером 23x8 мм с гаджетом Fitbit, "который находится у вас в голове с крошечными проводками".

В ходе эксперимента Гертруда обнюхивала различные предметы, а сигналы с ее пятачка шли в микропроцессор и регистрировались на представленном гостям графике.

Цель этого проекта, который разрабатывает компания Маска Neuralink, создать беспроводной интерфейс "мозг-компьютер", что в дальнейшем позволило бы лечить неврологические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, деменция, справляться с бессонницей, а также дало бы возможность парализованным людям управлять компьютером силой мысли.

Конечная цель этих экспериментов, как заявляется - объединить возможности искусственного интеллекта и мозга человека.

Быль о трех поросятах

Маск назвал свое выступление в пятницу "демонстрацией трех поросят", сказав, что всем троим были вживлены в мозг по два крохотных импланта под местной анестезией с помощью хирургического робота.

Эти импланты не требуют никакого внешнего источника у ушной раковины, как это было в случае с более ранним прототипом, который компания Neuralink демонстрировала в июле 2019 года.

Более того, это обратимая операция, так как новый образец импланта может извлекаться.

В качестве демонстрации Маск представил другого поросенка, Дороти, у которой, по его словам, ранее был установлен подобный чип, но впоследствии был удален без видимых последствий для здоровья животного.

"Что Дороти показывает, так это то, что вы можете поставить внутрь чип Neuralink, затем его удалить, и быть здоровым и счастливым, совершенно неотличимым от других нормальных поросят", - сказал предприниматель.

"У меня мог быть установлен такой Neuralink, и вы бы даже не догадались. Может, так и есть", - сказал Маск.

Никаких конкретных научных выкладок по поводу этих экспериментов он не представил. Однако один из ученых, участвующих в этом проекте, сказал во время презентации, что этот вживленный в мозг микрочип позволит лучше считывать волны электрической активности мозга и, соответственно, лучше понимать природу неврологических заболеваний.

Между тем ряд ученых отметили огромный скачок вперед в том, что касается размеров микрочипа, его совместимости, портативности и возможности дистанционного управления, по сравнению с представленным в июле прошлого года прототипом.

Вместе с тем, идеи, разрабатываемые компанией Илона Маска, не новы.

Уже несколько десятков лет небольшие устройства, стимулирующие нервые окончания и определенные области мозга, вживляются пациентам с полной потерей слуха или страдающим болезнью Паркинсона, а также тем, кто после травмы позвоночника потерял способность управлять основными функциями организма.

Насколько достижимы великие замыслы?

В пятницу Маск подчеркнул, что эта интернет-трансляция не является сбором средств, но имеет целью привлечь к проекту новых людей.

Основанный в 2017 году в Сан-Франциско стартап Neuralink усиленно набирает специалистов, о чем в июле Маск написал в своем "Твиттере". О том, что в минувшую пятницу произойдет демонстрация новых достижений компании, Маск также предупредил серией твитов.

Компания Neuralink с прошлого года испытывает интерфейс "мозг-компьютер" в рамках амбициозного плана Маска наделить людей сверхчеловеческими способностями.

Для начала разработка должна позволить больным с двигательными и речевыми проблемами управлять компьютером и смартфоном силой мысли. В перспективе она дает начало тому, что Маск называет "эрой сверхпознания".

Человеческий разум должен слиться воедино с искусственным интеллектом, говорит он, в том числе затем, чтобы не допустить в будущем ситуации, когда последний станет могущественнее человека и уничтожит его.

Устройство, над которым работает компания, представляет собой крошечный микрочип, содержащий более трех тысяч миниатюрных электродов, присоединенных к подвижным нитям толщиной меньше человеческого волоса.

Каждый из них способен считывать информацию с тысячи нейронов мозга.

Чуть более года назад компания сообщила, что успешно провела тест на обезьяне, которая смогла мысленно управлять компьютером.

Она также создала "нейрохирургического робота", способного, как утверждают в компании, вводить в мозг 192 электрода в минуту.

"Компания Neuralink располагает значительными ресурсами и, что особенно важно, командой ученых, инженеров и медиков, сосредоточенных на одной цели, что дает им высокий шанс на успех. Однако создание медицинской техники - дело долгое, и безопасность обязана быть на первом месте, так что, я подозреваю, процесс займет больше времени, чем они обещают", - говорит профессор физиопроцедур и реабилитации Питтсбургского университета Дженнифер Коллинджер.

Ари Бенджамин из университета штата Пенсильвания заявил Би-би-си, что камнем преткновения для новой технологии может стать невероятная сложность устройства мозга.

"Научившись снимать информацию, они должны будут расшифровать ее. И здесь они могут упереться в барьер нашего фундаментального незнания того, как работает мозг, независимо от количества нейронов, с которых они ведут запись. Сложно истолковать целеполагающие и двигательные команды, не понимая нейронного кода, с помощью которого они передаются", - заметил он.

Компании Маска SpaceX and Tesla возбудили людское воображение своими инновациями в области космических полетов и электротранспорта.

Однако предприниматель известен также привычкой выступать со смелыми заявлениями о проектах, которые в итоге оказывается сложнее реализовать, чем разрекламировать.