Бывший министр финансов Австрии приговорен к восьми годам тюрьмы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Земельный суд Вены в пятницу, 4 декабря, приговорил бывшего министра финансов Австрии Карла-Хайнца Грассера к 8 годам лишения свободы за коррупцию.

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Грассера признали виновным в получении взятки почти в 10 млн евро от сделки по продаже государственных квартир. Еще 14 обвиняемых по делу оштрафованы.

По версии следствия, министр в 2004 году при продаже около 60 тысяч государственных квартир дал частному инвестору важный совет о необходимой величине покупной цены, чтобы контракт не получил другой участник тендера. Общая сумма сделки составила 961 млн евро, Грассер получил от исполнителя за размещение заказа взятку примерно в 9,6 млн евро.

Грассер руководил австрийским министерством финансов с 2000 по 2007 годы. Суд начался в декабре 2017 года, а весной 2020-го был приостановлен из-за пандемии Covid-19.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Австрия
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