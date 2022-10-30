Бывший премьер-министр Швеции: в войне виноват только Путин, но не россияне

Войну в Украине следует рассматривать как войну президента РФ Владимира Путина, главную вину за которую должен нести он, а не весь российский народ, полагает бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Евросовета по иностранным делам Карл Билт.

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В интервью агентству LETA Карл Билт пояснил, что подобная "проблема" существовала и в прошлом, поскольку и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, и президент Сербии Слободан Милошевич пользовались большой общественной поддержкой.

"Но мы очень четко дали понять, что это была война Гитлера, и мы не наказали Германию как таковую из-за этой войны. То же самое произошло на Балканах, когда мы не сделали Сербию ответственной за Милошевича, мы определили индивидуальную, а не коллективную ответственность", — сказал Билт.

Он выразил мнение, что то же самое придется сделать и в отношении России, определив ответственность руководителей за военные преступления. Затем надо попытаться отделить лидеров даже от тех, кто поддерживал их в прошлом.

"Лично для меня это война Путина, а не война России", — добавил Билт.

Шведский политик осторожно обозначил политику Запада в отношении России в будущем: "Мы не можем определять нашу политику, если не знаем, с какой Россией мы будем иметь дело через несколько лет. Мы можем ожидать самого крайнего варианта — репрессивной путинской диктатуры, которая еще более агрессивна, чем сегодняшняя Россия. Но мы можем в ближайшем будущем иметь Россию, в которой будут выборы, и их выиграет Алексей Навальный. Это две крайности".

По его словам, более вероятно, что мы увидим нечто среднее. "Я думаю, что Россия окажется в затяжном "смутном времени", если использовать термин из российской истории Это последует за крахом путинского проекта", — предсказал бывший премьер-министр Швеции.

Он подчеркнул, что страны Балтии должны продолжать объяснять своим партнерам российское мышление: "У вас долгая история отношений, как плохих, так и не очень".

Билт проиллюстрировал опыт стран Балтии в общении с русскими на примере бывшего президента Эстонии Леннарта Мери. В разговоре с бывшим президеном РФ Борисом Ельциным президент Эстонии рассказал, как пешком через всю Россию вернулся домой из лагеря в Сибири, куда был депортирован с семьей, а также процитировал Пушкина. Этим Мери полностью "обезоружил" Ельцина и подписал с РФ все соглашения.

Однако, по мнению Билта, такая тактика не сработает против Путина. "Да, я встречался с обоими — с Ельциным больше, чем с Путиным. И Путин гораздо более холодный, расчетливый тип человека, а Ельцин был эмоциональным, в чем-то более русский", — добавил политик.