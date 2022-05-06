C начала войны в Украине погибло более 220 детей

223 ребенка стали жертвами войны в Украине, более 400 детей получили ранения, сообщает Офис генпрокурора Украины.
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Это промежуточные данные, продолжается подсчет пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий.
Согласно данным ООН, по состоянию на 14 апреля в Украине погибло 153 ребенка.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 1607 учебных заведений, добавили в Офисе генпрокурора.
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