Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Как и российские императоры, президент РФ Владимир Путин выстроил "царское село" — совсем рядом с его официальной подмосковной резиденцией земельные участки и дома достались бывшей жене и дочерям с их семьями. Живут родственники хозяина Кремля хоть и не в Зимнем дворце, но роскошно — например, покупают люстры по 70 тысяч евро. При этом как минимум одна из дочерей Путина не зарегистрировала брак с сыном его друга официально, ведь благодаря подставным лицам и зарубежным офшорам куда удобнее скрывать свое богатство. Катя Аренина разобралась, как устроено новая семейная резиденция российского правителя.

Российские власти ведут учет данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей — информацию о них заносят в специальную систему, где с анкетами могут ознакомиться потенциальные усыновители. Попали туда и сведения о несовершеннолетних, вывезенных с оккупированных украинских территорий. Катя Бонч-Осмоловская изучила этот банк данных и выяснила, что по меньшей мере 2,5 тысяч таких детей находятся сейчас в России, а власти открыто ищут для них приемные семьи, не давая родственникам забрать ребят домой.

Дарья Серенко: Один текст не разрушит стену концлагеря

Елена Костюченко начала работать в "Новой газете" в 18 лет, в 26 она отправилась на Донбасс и первой из журналистов доказала присутствие там российских военных, а на второй день полномасштабного вторжения въехала в Украину и провела там больше месяца. Репортажи из Львова, Одессы, Николаева и Херсона, где украинцы принимали российского журналиста у себя дома и вместе с ними переживали артобстрелы, стали основой для книги "Моя любимая страна" — о том, как родина Костюченко менялась в худшую сторону. В интервью Дарье Серенко она рассказывает о том, что видела в Украине, о своем профессиональном опыте и о том, могут ли журналистские тексты спасти читателей от скатывания в бездну.

Торецк — небольшой город на полпути между Бахмутом и Донецком. Пока все внимание приковано к боям севернее, многочисленные российские удары по этому и многим другим населенным пунктам становятся информационным шумом, на который мало кто обращает внимание за пределами Украины. Между тем, в таких небольших городах почти каждый день падают бомбы, убивая людей и разрушая дома. Дмитрий Дурнев съездил в прифронтовой Торецк, чтобы узнать, как живет город, над которым постоянно кружат российские самолеты.

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После начала полномасштабного вторжения в Украину тысячи беженцев оказались в России, но и до 24 февраля 2022-го в стране жила большая украинская диаспора. Последние девять лет власти и участники пропагандистских телешоу постоянно называют их соотечественников "хохлами" и "бандеровцами" — но эти люди продолжают жить в РФ с синими паспортами. Илья Золотарев поговорил с тремя живущими в Петербурге украинцами о том, как они жили до и после начала большой войны, собираются ли переезжать и как к ним относятся родственники и друзья по ту сторону границы.

Бонус: что послушать? — подкаст о турне Пригожина по России, которое очень похоже на политическую кампанию

Вслед за тем как Евгений Пригожин объявил о выводе основанной им ЧВК "Вагнер" из Бахмута после захвата города, предприниматель начал ездить по российским городам, презентуя некий проект "Вагнер. Второй фронт". За несколько дней он успел посетить Екатеринбург, Владивосток и Новосибирск — в ходе своих выступлений Пригожин давай прогнозы и советы о том, как должно действовать российское руководство в условиях продолжающейся агрессии против Украины. Политический спецкор "Медузы" Андрей Перцев объясняет, можно ли считать это турне полноценным стартом политической карьеры основателя "Вагнера".