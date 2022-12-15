Центр Донецка обстреляли из "Градов". Глава аннексированного города заявил о "самом массированном ударе с 2014 года"
Foto: No privātā arhīva

Назначенный Россией мэр аннексированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром 15 декабря центр города подвергся "самому массированному удару начиная с 2014 года". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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По словам Кулемзина, по Донецку выпустили 40 ракет из реактивных установок залпового огня "Град". Ссылаясь на слова очевидцев, он сообщил, что есть "прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному". Кроме того, по его словам, под обстрел попал студенческий городок, а также детсад.

Кулемзин сообщил, что из-за обстрела пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Во время войны невозможно оперативно проверит информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта

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